هوفنهايم يقسو على بايرن ميونيخ برباعية في الدوري الألماني

أفسد فريق هوفنهايم احتفالات ضيفه بايرن ميونيخ بحصوله على لقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، التي توج بها الخميس الماضي، عقب فوزه المباغت والكبير 4-1 على الفريق البافاري اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وبهذه النتيجة تجمد رصيد بايرن عند 3 نقاط، في حين ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 6 نقاط، عقب تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة هذا الموسم، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ودفع هانزي فليك مدرب بايرن ثمن إراحته عددا من نجوم الفريق، حيث فضل عدم الدفع بهم في القائمة الأساسية، وأبقاهم على مقاعد البدلاء، مثل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا ولوكاس هيرنانديز.

وفشلت محاولات فليك في إعادة بايرن للمباراة مرة أخرى، رغم دفعه بليفاندوفسكي وغوريتسكا وكومان في الشوط الثاني، ليتلقى بطل الدوري الألماني في المواسم الثمانية الأخيرة صفعة قوية من هوفنهايم، الذي سبق أن خسر صفر-6 أمام بايرن في آخر مواجهة جمعت الفريقين في البطولة الموسم الماضي على ملعب "راين نيكار أرينا" الذي استضاف لقاء اليوم.

وتقدم هوفنهايم عن طريق البوسني أرمين بيساكسيتش في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله مؤنس دبور الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وأشعل جوشوا كيميخ المباراة من جديد، بإحرازه هدفا لبايرن في الدقيقة 36، لكن الكرواتي أندريغ كراماريتش أحرز الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 77.

وعاد كراماريتش لهز الشباك من جديد، بإحرازه الهدف الرابع لهوفنهايم وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.