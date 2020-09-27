مورينيو لفت الأنظار إليها.. ما قياسات المرمى وهل تتغير من ملعب لآخر؟

أثار مدرب توتنهام جوزيه مورينيو نقطة قانونية نادرا ما تحدث في الملاعب ولا سيما في المستويات العليا، عندما اعترض على ارتفاع مرمى منافسه شكنديا من مقدونيا الشمالية قبل مباراتهما معا في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس الماضي.

ونشر مورينيو صورة عبر حسابه على إنستغرام وهو يكاد يلمس العارضة، وأرفقها بهذا التعليق "كنت أعتقد أن طولي زاد، لكن اكتشفت أن عارضة المرمى منخفضة بمقدار 5 سنتيمترات".

وأبلغ مورينيو بذلك مراقب المباراة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) الذي قام بتبديل المرمى بآخر قياسه قانوني. ولكن ما القياس القانوني للمرمى ومتى يحق لأي فريق تغييره؟

تنص المادة الأولى من قانون كرة القدم (ميدان اللعب) على أن المسافة بين القائمين من الداخل هي 7.32 أمتار، وهو ما يعادل 8 ياردات، وارتفاع الحافة السفلية للعارضة والأرض 2.44 متر، وهو ما يعادل 8 أقدام.

كما نصت المادة على أن سمك القائمين يجب أن يكون مساويا لسمك خط المرمى، بحيث لا يزيد على 12 سنتيمترا (5 بوصات).

ولا يسمح لأي فريق أو جهة تغيير مقاسات المرمى في المباريات الرسمية، باستثناء عدة حالات حددها قانون كرة القدم، وهي: في مباريات الناشئين، وقدامى اللاعبين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والبراعم فقط.

وإذا اكتشف أي خلل في مقاسات المرمى قبل المباراة فإنه يجب تبديله بآخر قياسه قانوني كما فعل مراقب اليويفا، أما إذا اكتشف بعد المباراة فإن ذلك يرفع للجنة المنظمة للمسابقة من أجل اتخاذ قرار حسب لوائحها الخاصة.