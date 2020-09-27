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صراع مصالح.. غوارديولا ينتفض ضد كثافة المباريات

غوارديولا يعمل حاليا مع 13 لاعبا فقط من الفريق الأول (رويترز)
غوارديولا يعمل حاليا مع 13 لاعبا فقط من الفريق الأول (رويترز)
27/9/2020

انتقد مدرب مانشستر سيتي كثافة المباريات خلال الأسابيع المقبلة، وأكد أن اللاعبين ليسوا آلات لخوض هذا العدد من المواجهات في فترة قصيرة.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" (BBC) إن فريقه سيخوض 8 مبارايات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إضافة إلى مباريات أخرى للاعبين الدوليين مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضح أن اللاعبين تدربوا لمدة أسبوعين قبل انطلاق الموسم، وعليهم الآن خوض مباراة كل 3 أيام لمدة 11 شهرا.

وأشار إلى أنه يتفهم أن الوضع الحالي استثنائي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، ولكن ذلك لا يبرر عدم الاهتمام بصحة اللاعبين وسلامتهم.

واتهم المدرب الإسباني مسؤولي كرة القدم في مختلف المستويات بالتفكير في مصالحهم أولا، بدلا من الاهتمام بالانعكاسات السلبية لكثافة المباريات.

وقال غوارديولا إنه يعمل حاليا مع 13 لاعبا فقط من الفريق الأول بسبب سلسلة الإصابات التي ضربت النادي، وأشار إلى أن مهاجمه البرازيلي غابريل جيسوس سيغيب لمدة شهر بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وانضم جيسوس إلى قائمة المصابين التي تضم عددا من أبرز اللاعبين في الفريق، ومن بينهم بيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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