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شاهد.. حمد الله يقود النصر لربع نهائي أبطال آسيا على حساب التعاون

حمد الله (يمين) اختير كأفضل لاعب في المباراة (بي إن سبورتس)
حمد الله (يمين) اختير كأفضل لاعب في المباراة (بي إن سبورتس)
27/9/2020

تأهل فريق النصر السعودي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مواطنه التعاون 1-صفر اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي للبطولة في العاصمة القطرية الدوحة.

فعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022- سجل هدف الفوز للنصر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 75.

وتأهل النصر لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين.

في حين صعد التعاون لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، حيث تأخر بفارق نقطة خلف بيرسبوليس الإيراني المتصدر، وتقدم بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل القطري، مقابل 7 نقاط للشارقة الإماراتي.

وتقام غدا الاثنين قرعة الدور ربع النهائي للبطولة.

وتستضيف قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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