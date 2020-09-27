شاهد.. حمد الله يقود النصر لربع نهائي أبطال آسيا على حساب التعاون

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إلغاء جميع مباريات نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وعدم احتساب نتائجه وفقا للمادة السادسة من لائحة البطولة.
تأهل فريق النصر السعودي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مواطنه التعاون 1-صفر اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي للبطولة في العاصمة القطرية الدوحة.
فعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022- سجل هدف الفوز للنصر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 75.
فيديو : هدف المباراة : #النصر السعودي 1 – 0 #التعاون السعودي … #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/ekAlvV8xqn
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2020
وتأهل النصر لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين.
فيديو : القائم يحرم #النصر السعودي التقدم بالنتيجة أمام #التعاون السعودي د63 … #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/q0ylVmzgZl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2020
في حين صعد التعاون لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، حيث تأخر بفارق نقطة خلف بيرسبوليس الإيراني المتصدر، وتقدم بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل القطري، مقابل 7 نقاط للشارقة الإماراتي.
المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي يختار كأفضل لاعب في مباراة #النصر_التعاون #دوري_أبطال_آسيا2020 pic.twitter.com/VggNLvi4M8
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 27, 2020
وتقام غدا الاثنين قرعة الدور ربع النهائي للبطولة.
وتستضيف قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.