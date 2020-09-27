شاهد.. حمد الله يقود النصر لربع نهائي أبطال آسيا على حساب التعاون

تأهل فريق النصر السعودي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مواطنه التعاون 1-صفر اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي للبطولة في العاصمة القطرية الدوحة.

فعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022- سجل هدف الفوز للنصر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 75.

وتأهل النصر لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين.

في حين صعد التعاون لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، حيث تأخر بفارق نقطة خلف بيرسبوليس الإيراني المتصدر، وتقدم بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل القطري، مقابل 7 نقاط للشارقة الإماراتي.

المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي يختار كأفضل لاعب في مباراة #النصر_التعاون #دوري_أبطال_آسيا2020 pic.twitter.com/VggNLvi4M8 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 27, 2020

وتقام غدا الاثنين قرعة الدور ربع النهائي للبطولة.

وتستضيف قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.