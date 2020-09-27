شاهد.. بيرسبوليس يهزم السد ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

انتزع فريق بيرسبوليس الإيراني بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على السد القطري 1-صفر اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي للبطولة.

ويدين بيرسبوليس بالفضل في هذا الفوز للاعبه عيسى الكسير الذي خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وأنهى بيرسبوليس المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد سيامك نعمتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان بيرسبوليس تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من التعاون السعودي الثاني والدحيل الثالث، و7 للشارقة.

في المقابل، حصل السد على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، حيث تأخر بفارق نقطتين خلف النصر السعودي، مقابل 7 نقاط لسيباهان الإيراني و5 للعين الإماراتي.