شاهد.. بيرسبوليس يهزم السد ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إلغاء جميع مباريات نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وعدم احتساب نتائجه وفقا للمادة السادسة من لائحة البطولة.
انتزع فريق بيرسبوليس الإيراني بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على السد القطري 1-صفر اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي للبطولة.
ويدين بيرسبوليس بالفضل في هذا الفوز للاعبه عيسى الكسير الذي خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.
فيديو : هدف #بيرسيبوليس الايراني تقدم 1-0 #السد القطري.. عيسى الكاسر الدقيقة 88 #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/7sezUU3D2c
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2020
وأنهى بيرسبوليس المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد سيامك نعمتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وسام رزق محلل #مجلس_قناة_الكاس: خروج #السد درس قاس لنا.. والفريق كان في حاجة الى الكوري يونج #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/3Y6WQeNjDK
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2020
وكان بيرسبوليس تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من التعاون السعودي الثاني والدحيل الثالث، و7 للشارقة.
في المقابل، حصل السد على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، حيث تأخر بفارق نقطتين خلف النصر السعودي، مقابل 7 نقاط لسيباهان الإيراني و5 للعين الإماراتي.