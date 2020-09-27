زيدان سئم الجدل.. بليغريني: من الصعب اللعب ضد ريال مدريد والفار

قال مانويل بليغريني مدرب ريال بيتيس إن من الصعب على فريقه مواجهة ريال مدريد وحكَم الفيديو المساعد (فار)، بعد خسارة فريقه 3-2 على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت، رغم تفوقه على حامل اللقب في فترات كبيرة من المباراة.

وتجاوز بيتيس اهتزاز شباكه مبكرا ليتقدم 2-1 على ريال مدريد في نهاية الشوط الأول. لكن 3 تدخلات من حكم الفيديو المساعد سارت في صالح حامل اللقب في الشوط الثاني، وأدت إلى إدراك ريال مدريد التعادل، ثم طرد إيمرسون لاعب بيتيس، وحصول الفريق الزائر على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة نفذها سيرجيو راموس بنجاح ليحصد النقاط الثلاث.

وقال بليغريني في مؤتمر صحفي "من الصعب للغاية مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو المساعد. كنا أفضل بكثير من ريال مدريد في الشوط الأول، سجلنا هدفين وأتيحت لنا 3 فرص حقيقية للتسجيل. الشوط الثاني كان أكثر تكافؤا، ثم جاءت البطاقة الحمراء وركلة الجزاء، وكان اللعب بـ10 لاعبين صعبا في هذه الفترة الطويلة".

وأضاف "حين تواجه ريال مدريد وتحتسب ضدك ركلة جزاء ويطرد لاعب بسبب حكم الفيديو المساعد، فهذا شيء صعب للغاية. لكني أقدر مستوانا الجيد عندما كنا 11 لاعبا ضد 11".

وقاد بليغريني، الذي تولى تدريب ريال مدريد في موسم 2009-2010، بيتيس لانتصارين في أول مباراتين بالموسم الجديد، وما زال سعيدا بأداء فريقه رغم الطريقة التي خسر بها.

وقال "الشيء الإيجابي أنني أصبحت متأكدا بشكل أكبر أننا على الطريق الصحيح. حين كنا 11 لاعبا ضد 11 في الملعب، كنا أفضل بكثير من ريال مدريد".

في المقابل، أبدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان سأمه من الحديث المستمر عن الحكام خلال مشوار فريقه نحو اللقب الموسم الماضي، وبدا غير مستعد للدخول في هذا الجدل أمس السبت.

وقال زيدان "هناك حكم ووظيفته أن يراجع الأحداث. أعتقد أن ما حدث اليوم كان عادلا. الحكم هو المسؤول، لا أتدخل مطلقا في عمل الحكام ولن أفعل ذلك اليوم. أهم شيء هو الطريقة التي لعبنا بها، وبذلنا كل ما في وسعنا في ملعب صعب للغاية".

وأضاف "نحن في غاية السعادة وراضون عن العمل الذي أديناه، بذلنا قصارى جهدنا وحصلنا على النقاط الثلاث".