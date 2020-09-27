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رونالدو ينقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام روما

رونالدو يحتفل بهدفه الأول ليوفنتوس (رويترز)
رونالدو يحتفل بهدفه الأول ليوفنتوس (رويترز)
27/9/2020

أفلت فريق يوفنتوس من الهزيمة بتعادل مثير 2-2 أمام مضيفه روما في الجولة الثانية للدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفضل تألق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقدم روما على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية بهدف لنجمه جوردان فيرتو في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، وتعادل رونالدو في الدقيقة 44 ليوفنتوس من ضربة جزاء أيضا، وسرعان ما عاود روما التقدم عن طريق فيرتو أيضا في الدقيقة 45.

ورغم طرد لاعب يوفنتوس أدريان رابيو في الدقيقة 62، فإن رونالدو عاود التعادل بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69.

التعادل رفع رصيد حامل اللقب يوفنتوس إلى 4 نقاط في المركز الرابع، في حين حصل روما على أول نقطة له هذا الموسم ليقفز من المركز 18 إلى المرتبة 12 في جدول الترتيب.

المصدر : الجزيرة

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