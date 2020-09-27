ثلاثية فاردي تقود ليستر لفوز كبير على مانشستر سيتي في البريميرليغ

سجل جيمي فاردي 3 أهداف (هاتريك)، ليقود فريقه ليستر سيتي لقلب تأخره بهدف أمام مضيفه مانشستر سيتي إلى فوز كبير 5-2، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 4، وتعادل جيمي فاردي لفريق ليستر في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل فاردي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم سجل جيمس ماديسون الهدف الرابع لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 77.

وقلص ناثان أكي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، إلا أن يوري تيليمانس سجل الهدف الخامس لفريق ليستر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أيضا.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط، وتصدر جدول الترتيب، بفارق الأهداف أمام إيفرتون.

وبدأ مانشستر سيتي إهدار النقاط مبكرا، بتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز 13.