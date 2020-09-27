تعادل مخيب لتوتنهام وليدز يحقق فوزه الثاني على التوالي بالبريميرليغ

سقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه نيوكاسل اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز ليدز على شيفيلد يونايتد 1-صفر.

وتقدم توتنهام بهدف سجله لزكاس مورا في الدقيقة 25، وتعادل كاليوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وفي تصرف يعبر عن غضبه الشديد، بعد هدف التعادل مباشرة غادر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، الملعب قبل أن تنتهي المباراة.

كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمهاجم توتنهام هاري كين، فيما يبدو أنه بسبب اعتراضه على ضربة الجزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، أمام تشلسي ونيوكاسل صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ليدز يونايتد فوزا صعبا من مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر، مسجلا فوزه الثاني على التوالي بعد هزيمته الأولى أمام ليفربول 4-3.

ويدين ليدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه باتريك بامفورد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع ليدز رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، وظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد.