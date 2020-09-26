البث الحي
كرة قدم

كومان يتحدث عن ميسي الحزين ويرفض دور البطل الشرير

كومان (يمين) قال إن ميسي ملتزم مع الفريق ويعتبر قدوة في التدريبات (رويترز)
كومان (يمين) قال إن ميسي ملتزم مع الفريق ويعتبر قدوة في التدريبات (رويترز)
26/9/2020

تحدث مدرب برشلونة رونالد كومان عن عدد من القضايا في النادي الكتالوني الذي يستعد لانطلاق مشواره في الدوري الإسباني غدا الأحد أمام فياريال.

وعلق كومان خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت على الحالة النفسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد بقائه مع الفريق مجبرا ورحيل صديقه المقرب لويس سواريز، وقال "من الطبيعي أن يكون اللاعب حزينا بسبب مغادرة أحد أصدقائه، لكن الأهم بالنسبة لي هو كيف يبدو ميسي في التدريبات، إنه نموذج وقدوة، وليست لدي أي شكوك بشأن استعداده للموسم المقبل".

وأكد كومان أنه يرفض أن يكون "البطل الشرير" في ما وصفه بـ"فيلم سواريز"، وأوضح أنه أظهر احترامه للاعب، وأخبره بأنه سيكون من الصعب عليه الوجود في تشكيلة الفريق خلال الموسم المقبل، وقال إنه كان سيتعامل مع الهداف كعنصر إضافي للفريق إن قرر البقاء مع برشلونة.

وأشار إلى أن قرار الاستغناء عن سواريز وباقي اللاعبين لم يكن قراره وحده، وأشار إلى أن إدارة الفريق اتخذت قرارات حتى قبل تسلمه قيادة النادي، وأكد أن الإدارة تسعى لضخ دماء جديدة في الفريق.

وبشأن التعاقدات المرتقبة، رفض المدرب الهولندي الحديث عن أسماء معينة، وأكد أن كل شيء ممكن في سوق الانتقالات الذي تبقى منه أسبوعان فقط.

وعن سؤال إن كان قد فتح العديد من الجبهات خلال فترة قصيرة، قال كومان "لا يوجد يوم هادئ في برشلونة، أعرف أن القيام بتغييرات سيقابل بقبول ورفض، أن تكون مدربا في أعظم فريق في العالم فهذا يرفع التوقعات، أتمنى أن أتمكن من العمل بهدوء لاحقا".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بعد كلام ميسي القاسي.. سواريز ممتن ونيمار مندهش

"كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس الطرد كما فعلوا". رسالة قاسية وجهها الأرجنتيني ليونيل ميسي لإدارة البرسا في وداع زميله وصديقه لويس سواريز، والبرازيلي نيمار يندهش.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)