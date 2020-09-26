كومان يتحدث عن ميسي الحزين ويرفض دور البطل الشرير

تحدث مدرب برشلونة رونالد كومان عن عدد من القضايا في النادي الكتالوني الذي يستعد لانطلاق مشواره في الدوري الإسباني غدا الأحد أمام فياريال.

وعلق كومان خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت على الحالة النفسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد بقائه مع الفريق مجبرا ورحيل صديقه المقرب لويس سواريز، وقال "من الطبيعي أن يكون اللاعب حزينا بسبب مغادرة أحد أصدقائه، لكن الأهم بالنسبة لي هو كيف يبدو ميسي في التدريبات، إنه نموذج وقدوة، وليست لدي أي شكوك بشأن استعداده للموسم المقبل".

وأكد كومان أنه يرفض أن يكون "البطل الشرير" في ما وصفه بـ"فيلم سواريز"، وأوضح أنه أظهر احترامه للاعب، وأخبره بأنه سيكون من الصعب عليه الوجود في تشكيلة الفريق خلال الموسم المقبل، وقال إنه كان سيتعامل مع الهداف كعنصر إضافي للفريق إن قرر البقاء مع برشلونة.

وأشار إلى أن قرار الاستغناء عن سواريز وباقي اللاعبين لم يكن قراره وحده، وأشار إلى أن إدارة الفريق اتخذت قرارات حتى قبل تسلمه قيادة النادي، وأكد أن الإدارة تسعى لضخ دماء جديدة في الفريق.

وبشأن التعاقدات المرتقبة، رفض المدرب الهولندي الحديث عن أسماء معينة، وأكد أن كل شيء ممكن في سوق الانتقالات الذي تبقى منه أسبوعان فقط.

وعن سؤال إن كان قد فتح العديد من الجبهات خلال فترة قصيرة، قال كومان "لا يوجد يوم هادئ في برشلونة، أعرف أن القيام بتغييرات سيقابل بقبول ورفض، أن تكون مدربا في أعظم فريق في العالم فهذا يرفع التوقعات، أتمنى أن أتمكن من العمل بهدوء لاحقا".