كومان يتحدث عن ميسي الحزين ويرفض دور البطل الشرير

تحدث مدرب برشلونة رونالد كومان عن عدد من القضايا في النادي الكتالوني الذي يستعد لانطلاق مشواره في الدوري الإسباني غدا الأحد أمام فياريال.

وعلق كومان خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت على الحالة النفسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد بقائه مع الفريق مجبرا ورحيل صديقه المقرب لويس سواريز، وقال "من الطبيعي أن يكون اللاعب حزينا بسبب مغادرة أحد أصدقائه، لكن الأهم بالنسبة لي هو كيف يبدو ميسي في التدريبات، إنه نموذج وقدوة، وليست لدي أي شكوك بشأن استعداده للموسم المقبل".

وأكد كومان أنه يرفض أن يكون "البطل الشرير" في ما وصفه بـ"فيلم سواريز"، وأوضح أنه أظهر احترامه للاعب، وأخبره بأنه سيكون من الصعب عليه الوجود في تشكيلة الفريق خلال الموسم المقبل، وقال إنه كان سيتعامل مع الهداف كعنصر إضافي للفريق إن قرر البقاء مع برشلونة.

