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في مباراة شهدت 6 أهداف.. تشلسي ينتزع تعادلا صعبا من وست بروميتش

تشلسي سجل هدف التعادل في الوقت القاتل (غيتي)
تشلسي سجل هدف التعادل في الوقت القاتل (غيتي)
26/9/2020

أفلت تشلسي من هزيمة محققة أمام مضيفه وست بروميتش البيون، وتعادل معه 3-3 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز إيفرتون على مضيفه كريستال بالاس 2-1، ومانشستر يونايتد على برايتون 3-2.

وعلى ملعب  "ذا هاوثورنس" حوّل فريق "البلوز" تأخره بـ 3 أهداف في الشوط الأول إلى تعادل مثير في الشوط الثاني.

وسجل أهداف أصحاب الأرض كالوم روبينسون (4 و25) وكايل بارتلي (27). لكن تشلسي انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثية عن طريق ماسون مونت (55) وكالوم هودسون أودوي (70) وخطف تامي أبراهام هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.

ورفع تشلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، مقابل نقطة واحدة اقتنصها وست بروميتش وضعته في المركز 15.

المصدر : وكالات

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