شغف ورغبة وطاقة وقوة.. سيميوني يمدح سواريز

View this post on Instagram

🤩 ¡Un día intenso y con alguna sorpresa! 🇺🇾 👉🏼 Así fue el primer día de @LuisSuarez9 como rojiblanco 😉 ¡Dale al ▶️ y no te lo pierdas! – 🎥 Enjoy the recap of Luis Suarez's first day as an Atleti player… With a surprise appearance 😉🇺🇾 – 🎥 La première journée de Luis Suarez comme Rojiblanco… Avec une petite surprise… 😉🇺🇾 🏧 #AúpaAtleti