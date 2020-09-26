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شغف ورغبة وطاقة وقوة.. سيميوني يمدح سواريز

سيميوني: أرقام سواريز تتحدث عن نفسها (رويترز)
سيميوني: أرقام سواريز تتحدث عن نفسها (رويترز)
26/9/2020

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إن رصيد أهداف مهاجمه الجديد لويس سواريز يتحدث عن نفسه، مؤكدا أنه قد يخوض مباراته الأولى عندما يستهل مشواره في الدوري الإسباني أمام ضيفه غرناطة غدا الأحد.

ووقع سواريز على عقد لعامين مع أتلتيكو أمس الجمعة بعد إكمال انتقاله المجاني من برشلونة -الذي سجل معه 198 هدفا في 6 سنوات، لكن المدرب الجديد رونالد كومان دفعه للرحيل.

وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا اليوم بالقول "سنحت فرصة الحصول على خدمات سواريز وأرقامه تتحدث عن نفسها".

وأضاف "قضى يوما طويلا ومزدحما بالأمس لكنه تدرب بحماس كبير وسيكون ضمن التشكيلة بالطبع، وسنرى إن كان سيبدأ أساسيا أم سيشارك في الشوط الثاني".

وشهد سيميوني تراجع العديد من المهاجمين بفريقه منهم من انضم بصفقات باهظة، مثل ماريو مانزوكيتش وجاكسون مارتينيز.

لكن المدرب الأرجنتيني مقتنع بأن سواريز سيتبع النهج الصحيح للنجاح، ويتمنى أن يترك تأثيرا مشابها لرادامل فالكاو وأنطوان غريزمان ودييغو كوستا.

وأضاف سيميوني "منذ بدأنا الحديث معه كان مقتنعا بأن هذا أفضل مكان لمواصلة إثبات أنه لاعب مهم، ووجدت لديه ما يحتاجه النادي للنجاح من شغف ورغبة".

وتابع "عندما كنا نملك فالكاو وغريزمان وكوستا في أفضل حالة كان يمكننا التنافس في كل بطولة حتى النهاية، وسيمنحنا سواريز قوة تنافسية وطاقة هجومية".

وختم تصريحاته بشأن سواريز بقوله "أتمنى أن يواصل معدلاته التهديفية التاريخية كما كان في برشلونة. نحن متحمسون لمراقبة تطوره سريعا قدر المستطاع وأهدافه ستساعدنا في مواصلة التنافس".

ومن جانبه قال المهاجم الجديد في مراسم تقديمه إن سيميوني ساعد في إغرائه للانضمام إلى "الأتلتي". وأوضح "المحادثة مع المدرب حفزتني للمجيء إلى هنا وطريقته أقنعتني".

المصدر : وكالات

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