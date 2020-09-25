هدف الوداع.. مارتينيز المنقذ يمنح كأس السوبر الأوروبي للبايرن قبل رحيله

لعب خافيير مارتينيز دور المنقذ لبايرن ميونيخ الألماني قبل 7 أعوام، والآن كرر الأمر نفسه عندما سجل هدف الفوز 2-1 للفريق البافاري في شباك إشبيلية أمس الخميس، في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ثم نجح مارتينيز في خطف هدف الفوز 2-1 لبايرن ميونيخ بعد 5 دقائق فقط من مشاركته بديلا، ليكمل بايرن ميونيخ الرباعية؛ حيث توج في الموسم الماضي أيضا بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، واستمتع الفريق البافاري بالاحتفال في حضور آلاف من مشجعيه خلال مباراة أمس.

وكان خافيير مارتينيز سجل هدف التعادل 2-2 لبايرن ميونيخ في شباك تشلسي في كأس السوبر الأوروبي عام 2013، وذلك في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز البايرن وإحرازه اللقب.

وفي مباراة أمس، التي قد تكون الأخيرة لمارتينيز مع البايرن؛ لعب دور البطولة مجددا وأهدى بايرن ميونيخ انتصارا مثيرا خلال الوقت الإضافي، ليواصل بايرن ميونيخ بذلك سلسلة انتصاراته.

وجاء فوز بايرن أمس بعد 6 أيام من انتصاره الساحق على شالكه بـ8 أهداف نظيفة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا)، وحافظ الفريق البافاري على سجله خاليا من الهزائم في 32 مباراة، كما حقق الانتصار 23 له على التوالي.

وما ضاعف بهجة الانتصار لبايرن ميونيخ أنه حقق الفوز في حضور 15 ألف مشجع في ملعب "بوشكاش أرينا"، وهو ما يشكل اختبارا من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لإمكانية العودة الآمنة للجماهير، في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقال مارتينيز (32 عاما) "أرغب دائما في تقديم كل ما لدي من أجل بايرن، وقد أظهرت ذلك الليلة… حتى لو لعبت 10 دقائق أو 15 دقيقة فأنا أحاول مساعدة الفريق، وفعلت ذلك الليلة من خلال تسجيل الهدف. سعيد للغاية، هو حلم تحول إلى حقيقة، كانت أمسية رائعة مثلما كانت الحال في 2013 عندما سجلت أيضا".

وربما يحمل هدف مارتينيز مذاقا من نوع خاص؛ نظرا لأنها قد تكون المباراة الأخير له بقميص بايرن، حيث يبدو قريبا من العودة إلى أتلتيك بيلباو بعد 8 أعوام قضاها مع بايرن ميونيخ، وشهدتُ تتويج الفريق بالرباعية مرتين ضمن عدد كبير من الألقاب في كل المسابقات.

ووصفت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الهدف بأنه "هدية وداع من مارتينيز".