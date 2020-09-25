مورينيو يحتج على ارتفاع عارضة المرمى قبل مباراة لتوتنهام

قال مدرب توتنهام جوزيه مورينيو إن حارسي مرمى فريقه اكتشفا مشكلة في ارتفاع المرمى قبل مواجهة شكنديا من مقدونيا الشمالية في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

ولاحظ هوغو لوريس وجو هارت وجود مشكلة في ارتفاع العارضة وأبلغا مورينيو بذلك، ونقل المدرب البرتغالي الأمر إلى مراقب المباراة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA).

وبعد المباراة نشر مورينيو صورة في موقع إنستغرام وهو يكاد يلمس العارضة، وأرفقها بهذا التعليق "كنت أعتقد أن طولي زاد لكن اكتشفت أن عارضة المرمى منخفضة بمقدار 5 سنتيمترات".

وقال بعد فوزه فريقه 3-1 "قبل المباراة كان موقفا مضحكا، لأن حارسي المرمى قالا لي إن هناك مشكلة في ارتفاع المرمى، ذهبت بنفسي للتأكد، وكان المرمى صغيرا بالفعل، حراس المرمى يقضون ساعات وساعات في المرمى، ويعلمون جيدا لو كانت الأبعاد غير دقيقة".

وأضاف "لست حارس مرمى، لكني أمارس كرة القدم منذ الصغر، وعندما أقف تحت المرمى وأرفع ذراعي أعلم المسافة، لذا تأكدت على الفور من وجود مشكلة".

وتابع "أحضرنا مراقب المباراة للتأكد والارتفاع، كان أقل 5 سنتيمترات عن الطبيعي، وطلبنا الاستعاضة عن إطار المرمى بالأبعاد الصحيحة".

ويلعب توتنهام ضد مكابي حيفا في الدور الأخير للتصفيات الأسبوع المقبل.