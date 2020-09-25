رسالة وداع صادمة.. ميسي يستنكر طرد سواريز ويهاجم إدارة برشلونة

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة وداع إلى الأورغوياني لويس سواريز زميله في برشلونة، حملت عبارات تعكس الصداقة التي تجمع هذين اللاعبين، ورسائل موجهة ضد إدارة النادي الكتالوني.

وكتب ميسي عبر حسابه في موقع إنستغرام "دخلت اليوم غرفة الملابس وقد فقدت شيئا ثمينا، سيكون من الصعب عدم الوجود معك داخل الملعب وخارجه. سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة، رفاق كثر: غداء، عشاء.. أشياء كثيرة لن تنسى أبدا".

وأضاف "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر، وأكثر من ذلك مواجهتك. كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، حقق أشياء مهمة كلاعب أو مع المجموعة، وليس الطرد كما فعلوا، لكن في هذه المرحلة لا شيء يفاجئني".

وختم ميسي رسالته بالقول "أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي الجديد. أحبك كثيرا. أراك قريبا يا صديقي".

وعكست الرسالة مشاعر الصداقة التي تربط ميسي وسواريز، وعدم رضا قائد برشلونة عن طريقة التعامل مع الهداف الأورغوياني ودفعه للرحيل من الباب الضيق.

كما تؤكد استمرار غضب ميسي من إدارة النادي بعد أزمته الأخيرة وطلبه الرحيل عن الفريق، قبل التراجع والعودة إلى التدريبات.