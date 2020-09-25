زيدان يترقبه.. الصحافة الإسبانية تحدد قيمة مبابي وموعد انتقاله لريال مدريد

تشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن كل يوم يمر يقرّب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد ليحقق أمنية مواطنه ومدرب الملكي زين الدين زيدان بتدعيم الفريق بنجم شاب هو الأعلى قيمة في العالم.

ولكن مهمة الملكي في ضم الموهبة الفرنسية لن تكون سهلة في ظل منافسة يتوقع أن تكون شرسة من ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى فريقه باريس سان جيرمان الذي لن يفرط فيه بسهولة.

ويحتل مبابي المركز الأول من حيث القيمة السوقية بين لاعبي كرة القدم في العالم بقيمة تبلغ 180 مليون يورو، حسب موقع ترانسفيرماركت (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم.

وطرحت صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية، المقربة من الملكي بطل الليغا، سؤالا بشأن قيمة تكلفة انتقال مبابي (21 عاما) إلى ريال مدريد الصيف القادم قبل عام على انتهاء عقده رسميا مع سان جيرمان.

وقالت إن الوقت المثالي لانتقال مبابي لسانتياغو برنابيو هو الصيف القادم حيث سينتهي عقده مع سان جيرمان في يونيو/حزيران 2022، وإنه سيكون أمام بطل الدوري الفرنسي إما أن يجدد عقد اللاعب، وهو أمر غير متوقع، وإما التساهل في بيعه للاستفادة ماديا بدلا من تركه دون أي مقابل بعدها بعام واحد.

وأكدت الصحيفة أنه إذا سارت الأمور بشكل جيد فسيضم الريال مبابي مقابل 100 مليون يورو فقط، وهو في ذروة تألقه حيث سيكون عمره 22 عاما فقط وأمامه عقد من التتويج بالبطولات والألقاب الفردية وسيكون الوريث الأبرز للكرة الذهبية.

وأضافت "ماركا" أنه إذا قرر اللاعب عقد صفقة جديدة مع النادي الباريسي، فستكلف سان جيرمان أكثر من 280 مليون يورو، كما يتوقع أن يصبح صاحب أعلى راتب سنوي في العالم.