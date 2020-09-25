بوادر أزمة مبكرة.. كومان يفقد الثقة في إدارة برشلونة

حاول المدرب الهولندي رونالد كومان زرع التفاؤل في صفوف برشلونة منذ استلامه قيادة الفريق قبل نحو شهر، غير أن ما يدور وراء الكواليس يقدم صورة مغايرة لما تنقله تصريحات المدرب إلى وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية (MARCA) أن كومان نقل مخاوف إلى مقربين منه بشأن طريقة تعامل إدارة النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية.

ويشعر المدرب الهولندي بأنه ترك وحيدا لمواجهة واقع صعب، في ظل أزمات متعددة بسبب خروج عدد من اللاعبين، وغياب صفقات طالب بها من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الحالي.

وفي ظل هذه الأجواء، فقد كومان الثقة في الإدارة التي لم تلب طموحاته رغم اقتراب عودة الفريق إلى المنافسة بمواجهة فياريال في الدوري يوم الأحد المقبل.

ورغم تنفيذ طلبات كومان بالتخلص من عدد من اللاعبين، ومن بينهم أرتورو فيدال ولويس سواريز وإيفان راكيتيش، فإن إدارة برشلونة لم تنجح في حسم أي صفقة من الصفقات التي طلبها كومان، وأبرزها التعاقد مع متوسط ميدان ليفربول فينالدوم ومهاجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي.

وستكون مواجهة فياريال أول اختبار حقيقي لكومان، ويترقب المشجعون كيف سيظهر الفريق بقيادة المدرب الهولندي بعد نحو شهرين من آخر مباراة رسمية، والتي انتهت بهزيمة تاريخية أمام بايرن ميونخ 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.