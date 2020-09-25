بعد كلام ميسي القاسي.. سواريز ممتن ونيمار مندهش

"كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس الطرد كما فعلوا". رسالة قاسية وجهها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإدارة البرسا في وداع زميله وصديقه الأوروغوياني لويس سواريز المنتقل لأتلتيكو مدريد. هذه الرسالة لاقت الشكر والامتنان من الأخير ودهشة من البرازيلي نيمار صديق النجمين، وأحد أضلاع الثلاثي "إم إس إن" الذي ملأ دنيا كرة القدم وشغل جماهيرها سنوات عدة.

وكتب ميسي -عبر حسابه في موقع إنستغرام- "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر، وأكثر من ذلك مواجهتك. كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، حقق أشياء مهمة كلاعب أو مع المجموعة، وليس الطرد كما فعلوا، لكن في هذه المرحلة لا شيء يفاجئني".

ورغم انشغال سواريز بالانتهاء من الفحص الطبي الروتيني وتوقيع العقد مع "الأتلتي" فإنه وجد الوقت اللازم للرد على ميسي قائلا "شكرا يا صديقي لكلامك، شكرا لك لما أنت عليه، وكيف عاملتني وعائلتي منذ اليوم الأول".

وتابع "البيستوليرو" -على حسابه الرسمي في إنستغرام- "سأكون دائما ممتنا لميسي الإنسان والفكاهي والحساس، لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب".

وأضاف "لا تنس ما قلته لك: استمر في الاستمتاع بنفسك وإثبات أنك رقم واحد، ولا تدع شخصين أو 3 أو 4 يشوهون العملاق الذي تمثله للنادي ولعالم كرة القدم".

وختم "أحبك كثيرا يا صديقي، وسأشتاق لكم الخمسة" (أي: ميسي وزوجته وأبناءهما الثلاثة).

بدوره رد نيمار على منشور ميسي على إنستغرام بعبارة حمالة أوجه: "مذهل، كيف يفعلون هذه الأشياء". في إشارة إلى إدارة البرسا، وكيف تتعامل مع اللاعبين، خاصة في أزمة طلب ميسي الرحيل والطريقة التي رحل فيها سواريز من الباب الضيق، بعد 6 سنوات من الألقاب والإنجازات بقميص الفريق الكتالوني.