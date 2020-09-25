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بايرن ميونيخ يتوج بكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

نوير يرفع كأس السوبر الأوروبي ويحتفل مع فريقه (غيتي)
نوير يرفع كأس السوبر الأوروبي ويحتفل مع فريقه (غيتي)
24/9/2020

توّج فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه الخميس على إشبيلية الإسباني 2-1 بعد وقت إضافي حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

أقيمت المباراة على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست بحضور 20 ألف مشجع، أي ما يمثل ثلث سعة الملعب البالغة 60 ألف مشجع.

وتقدم إشبيلية المتوج بلقب الدوري الأوروبي من ضربة جزاء سجلها لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 13، وعادل ليون غوريتسكا النتيجة لبايرن في الدقيقة 34.

وألغى حكم الفيديو المساعد (فار) هدف التقدم الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 51 لبايرن المتوج بدوري أبطال أوروبا.

وامتدت المباراة لوقت إضافي على شوطين حسمه بايرن ميونيخ لصالحه عن طريق خافيير مارتينيز، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 104.

 

 

المصدر : الجزيرة

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