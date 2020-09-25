إيجابيات تواجه انتقادات.. الجماهير تقيّم تجربة العودة في كأس السوبر الأوروبي

مرت مباراة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ وإشبيلية، أمس الخميس، بسلاسة بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المواجهة لمعرفة مدى إمكانية إقامة اللعبة الشعبية الأولى بحضور الجماهير مرة أخرى.

وبدأ توافد الجماهير قبل ساعات من انطلاق المباراة، وهي الأولى قاريا التي تقام بحضور متفرجين منذ استئناف النشاط عقب تفشي فيروس كورونا، وقبل ساعة من ضربة البداية تزايد العدد.

وحضر 15 ألفا و500 متفرج من أصل 67 ألفا هي سعة ملعب بوشكاش في العاصمة المجرية بودابست.

والتزمت الجماهير بالإجراءات الصحية ووضع الكمامات بما يتوافق مع الإرشادات المنتشرة في المدرجات، وتجولت في المدرجات مع التزام قواعد التباعد الاجتماعي.

وتسببت الجائحة في غياب الجماهير عن المدرجات؛ لكن بعض الدول أعادت الجمهور بأعداد محدودة مع انطلاق الموسم الجديد.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة إقامة المباراة التقليدية بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بحضور جماهير؛ لكنه تعرض لانتقادات شديدة.

الجماهير حضرت قبل ساعات من انطلاق المباراة (رويترز)

وركزت الجماهير التي حضرت المباراة على الإيجابيات، وقال ماتياس لاكاتوش (24 عاما)، وهو أحد مشجعي بايرن، "لا يمكنني التعبير عن مدى انتظاري لهذه الفرصة، الأمر يشبه انسحاب الأعراض؛ لكن الآن حصلت على الدواء ولا يوجد ما يوقفني". وحاول أحد الأصدقاء احتضان لاكاتوش الذي أبعده قائلا "ليس هنا يا صديقي".

ورفضت الحكومة المجرية ورئيس الوزراء فيكتور أوربان التعليق على المخاطر الصحية لإقامة المباراة بحضور جماهير، حتى بعد إبداء بعض الخبراء والمعارضين والسكان المحليين غضبهم من تجربة الأمر في بلادهم.

ووصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين المباراة "بالتجربة"، وشدد على أن الاتحاد سيستفيد منها قبل أن يقرر ماذا سيفعل في المستقبل.

وفي بداية المباراة كان التباعد الاجتماعي واضحا على العكس مما يحدث في مباريات الدوري المجري، وبعد افتتاح إشبيلية التسجيل بركلة جزاء عبر لوكاس أوكامبوس حافظت الجماهير على التباعد الاجتماعي على الرغم من احتفال 4 صحفيين إسبان سويا في المدرجات.

لاعبو البايرن يحتفلون مع جماهيرهم بعد التتويج بلقب السوبر (رويترز)

وأظهر إدراك بايرن التعادل عبر ليون غوريتسكا أن أغلب الجماهير في الملعب تابعة للفريق البافاري؛ لكنهم حافظوا على التباعد الاجتماعي مع احتفالهم.

ولم يتغير الأمر عندما هز خابي مارتينيز الشباك في الوقت الإضافي الأول ليتقدم بايرن 2-1 قبل أن يحافظ على انتصاره؛ ليحصد اللقب.

وتم الاعتماد على مشرفين في مجموعات تعرف بعضها البعض للحد من الاجتماعات العشوائية، وقال أليكس، وهو طالب (20 عاما)، إنه تلقى تدريبا تفصيليا حول كيفية مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف "لست قلقا.. أتأكد دائما من غسل يدي، والبقاء بعيدا؛ لكن هناك التزامات علي؛ لذا أنا بحاجة للعمل.. هذا هو الوضع، يمكن النجاة من أي شيء لو أردت ذلك".