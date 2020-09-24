نهاية كابوس.. سواريز ينضم رسميا إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني ضم لويس سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين، بعدما أمضى مهاجم أوروغواي ٦ مواسم مع النادي الكتالوني.

وأوضح برشلونة في بيان منفصل أن أتلتيكو سيدفع ٦ ملايين يورو كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاما.

ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده مع النادي الكتالوني، وسيودع برشلونة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وسيحل سواريز بدلا من ألفارو موراتا في هجوم أتلتيكو بعد رحيل المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي مع حق الشراء.

Agreement with FC Barcelona over the transfer of @LuisSuarez9. ℹ️ https://t.co/TKCcXFRsoE pic.twitter.com/pgJSChYN8F — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 23, 2020

ونال سواريز، الذي انضم إلى برشلونة في 2014 قادما من ليفربول، لقب الدوري الإسباني ٤ مرات ومثلها في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا. وأحرز 198 هدفا مع الفريق بجميع المسابقات.

ووضع سواريز حدا لكابوس استمر لأسابيع بعد خروجه من حسابات مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان الذي يسعى إلى إعادة بناء تشكيلة الفريق.

ورغم كثرة إصاباته في الموسم الماضي مع برشلونة أحرز سواريز 16 هدفا في 22 مشاركة في التشكيلة الأساسية في الدوري، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة. وتصدر موراتا قائمة هدافي أتلتيكو برصيد 12 هدفا.

وأصبح سواريز ثالث مهاجم ينتقل بين برشلونة وأتلتيكو في الأعوام الأخيرة، إذ سبقه ديفيد فيا الذي انضم إلى أتلتيكو في 2013، في حين انضم أنطوان غريزمان إلى برشلونة في العام الماضي.

وارتبط اسم سواريز بالرحيل إلى يوفنتوس وخضع لاختبار اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر إحدى دول الاتحاد الأوروبي، بعد وصول بطل الدوري الإيطالي إلى الحد الأقصى من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

لكن الادعاء الإيطالي قال يوم الثلاثاء إنه يملك دليلا على حدوث تلاعب في اختبار اللغة الذي خضع له مهاجم أوروغواي.