نهاية كابوس.. سواريز ينضم رسميا إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني ضم لويس سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين، بعدما أمضى مهاجم أوروغواي ٦ مواسم مع النادي الكتالوني.

وأوضح برشلونة في بيان منفصل أن أتلتيكو سيدفع ٦ ملايين يورو كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاما.

ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده مع النادي الكتالوني، وسيودع برشلونة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وسيحل سواريز بدلا من ألفارو موراتا في هجوم أتلتيكو بعد رحيل المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي مع حق الشراء.

Agreement with FC Barcelona over the transfer of @LuisSuarez9.

ℹ️ https://t.co/TKCcXFRsoE pic.twitter.com/pgJSChYN8F

— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 23, 2020