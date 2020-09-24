البث الحي
كرة قدم

كلمات الوداع.. سواريز يتحدث عن كومان وميسي والأكاذيب

صورة تذكارية لسواريز مع الألقاب التي توج بها في برشلونة (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة تذكارية لسواريز مع الألقاب التي توج بها في برشلونة (مواقع التواصل الاجتماعي)
24/9/2020

ظهر المهاجم لويس سواريز في مؤتمر صحفي اليوم في ختام مشواره مع نادي برشلونة، وكانت المناسبة فرصة للاعب من أجل الحديث عن ما عاشه في الأسابيع الأخيرة بعد مطالبته بالرحيل من النادي الكتالوني.

ولم يستطع سواريز تمالك نفسه في بداية المؤتمر وانهمرت دموعه متأثرا بلحظة الوداع بعد مشوار تاريخي مع برشلونة، وتوقف للحظات عن الحديث قبل أن يسترسل في الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وقال إنه حين تلقى اتصالا من المدرب الجديد رونالد كومان كان يعلم ما سيقوله المدرب الهولندي، وأشار إلى أنه طلب من الإدارة السماح له بالتدرب مع الفريق حتى التوصل لحل بشأن مستقبله.

وفي إجابة عن سؤال بشأن ندمه على شيء خلال مشواره مع برشلونة، قال "أنا فخور بما قدمته للنادي ولست نادما على شيء، بالعكس لقد لعبت في الكثير من المرات مصابا وتحاملت على الآلام".

وبخصوص علاقته بليونيل ميسي، قال "الجميع يعلم علاقتي بميسي، حين وصلت إلى برشلونة حذرني البعض من ليو ولكن الأمور سارت على ما يرام، أنا أعرف ما يفكر به وهو يعرف ما أفكر به، لقد كانت هنالك الكثير من الأخبار الكاذبة في الشهر الماضي، ولكن حاولت الابتعاد عن كل ذلك".

وأِشار سواريز إلى أنه تلقى العديد من العروض بعد إبلاغه بالخروج من حسابات كومان، وأكد أنه اختار أتلتيكو مدريد لأنه فريق قادر على منافسة برشلونة وريال مدريد.

وأوضح أنه تحدث مع مواطنه غودين وزميله في برشلونة أنطوان غريزمان قبل اتخاذ قرار بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، ووصف الفريق الذي يدربه دييغو سيميوني بأنه طموح وتنافسي.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إلى جانب سواريز خلال المؤتمر الصحفي، وحضر أيضا عدد من زملائه من بينهم ميسي وبيكيه وجوردي ألبا.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

شاهد.. بكاء سواريز أثناء الخروج الأخير من برشلونة

ذكرت تقارير إسبانية أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز انخرط في البكاء أثناء خروجه اليوم الأربعاء من مقر تدريب فريقه برشلونة، مما يشير إلى أنها الزيارة الأخيرة له للنادي قبل انتقاله لأتلتيكو مدريد.

أسوأ مواسم سواريز مع برشلونة

برشلونة يمر بأحد أسوأ مواسمه منذ مدة طويلة، والجائزة الوحيدة التي ظفر بها الفريق حتى الآن هي "البيتشيتشي" التي حصل عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كهداف الليغا هذا الموسم.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)