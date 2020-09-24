كلمات الوداع.. سواريز يتحدث عن كومان وميسي والأكاذيب

ظهر المهاجم لويس سواريز في مؤتمر صحفي اليوم في ختام مشواره مع نادي برشلونة، وكانت المناسبة فرصة للاعب من أجل الحديث عن ما عاشه في الأسابيع الأخيرة بعد مطالبته بالرحيل من النادي الكتالوني.

ولم يستطع سواريز تمالك نفسه في بداية المؤتمر وانهمرت دموعه متأثرا بلحظة الوداع بعد مشوار تاريخي مع برشلونة، وتوقف للحظات عن الحديث قبل أن يسترسل في الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وقال إنه حين تلقى اتصالا من المدرب الجديد رونالد كومان كان يعلم ما سيقوله المدرب الهولندي، وأشار إلى أنه طلب من الإدارة السماح له بالتدرب مع الفريق حتى التوصل لحل بشأن مستقبله.

#9raciasLuis: ❝It's always special when you face your former team … It will be special for them as well.❞

—@LuisSuarez9 on having to play against Barça with Atlético Madrid pic.twitter.com/SJtksnOZwW — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2020

وفي إجابة عن سؤال بشأن ندمه على شيء خلال مشواره مع برشلونة، قال "أنا فخور بما قدمته للنادي ولست نادما على شيء، بالعكس لقد لعبت في الكثير من المرات مصابا وتحاملت على الآلام".

وبخصوص علاقته بليونيل ميسي، قال "الجميع يعلم علاقتي بميسي، حين وصلت إلى برشلونة حذرني البعض من ليو ولكن الأمور سارت على ما يرام، أنا أعرف ما يفكر به وهو يعرف ما أفكر به، لقد كانت هنالك الكثير من الأخبار الكاذبة في الشهر الماضي، ولكن حاولت الابتعاد عن كل ذلك".

وأِشار سواريز إلى أنه تلقى العديد من العروض بعد إبلاغه بالخروج من حسابات كومان، وأكد أنه اختار أتلتيكو مدريد لأنه فريق قادر على منافسة برشلونة وريال مدريد.

وأوضح أنه تحدث مع مواطنه غودين وزميله في برشلونة أنطوان غريزمان قبل اتخاذ قرار بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، ووصف الفريق الذي يدربه دييغو سيميوني بأنه طموح وتنافسي.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إلى جانب سواريز خلال المؤتمر الصحفي، وحضر أيضا عدد من زملائه من بينهم ميسي وبيكيه وجوردي ألبا.