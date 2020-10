كلمات الوداع.. سواريز يتحدث عن كومان وميسي والأكاذيب

ظهر المهاجم لويس سواريز في مؤتمر صحفي اليوم في ختام مشواره مع نادي برشلونة، وكانت المناسبة فرصة للاعب من أجل الحديث عن ما عاشه في الأسابيع الأخيرة بعد مطالبته بالرحيل من النادي الكتالوني.

ولم يستطع سواريز تمالك نفسه في بداية المؤتمر وانهمرت دموعه متأثرا بلحظة الوداع بعد مشوار تاريخي مع برشلونة، وتوقف للحظات عن الحديث قبل أن يسترسل في الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وقال إنه حين تلقى اتصالا من المدرب الجديد رونالد كومان كان يعلم ما سيقوله المدرب الهولندي، وأشار إلى أنه طلب من الإدارة السماح له بالتدرب مع الفريق حتى التوصل لحل بشأن مستقبله.

