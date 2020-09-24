فريق برتغالي مغمور يتعاقد مع أغنى لاعب في العالم

دخل نادي ماريتمو البرتغالي المغمور إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد الإعلان عن تعاقده مع أغنى لاعب في العالم.

وأعلن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى في البرتغال، أمس الأربعاء، التعاقد مع اللاعب فائق بلقية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي ليستر سيتي.

واكتسب بلقية لقب أغنى لاعب في العالم؛ لكنه لم يحقق ثروته من مشواره في ملاعب كرة القدم، بل بفضل انتمائه إلى العائلة الحاكمة في بروناي.

واللاعب البالغ من العمر 22 عاما هو ابن شقيق سلطان بروناي، وتقدر ثروة والده بنحو 28 مليار دولار.

وتمتلك عائلة بلقية 2300 سيارة بنتلي ورولز رايس وفيراري، و500 منزل فخم حول العالم و8 طائرات و5 يخوت.

ولد بلقية في الولايات المتحدة الأميركية، وانتقل إلى إنجلترا لمواصلة دراسته، وبعد تجارب في عدد من الأندية من بينها أرسنال، وقع عقدا مع ليستر سيتي في عام 2016؛ لكنه لم يشارك في أي مباراة للفريق الأول خلال 4 سنوات من عقده.

وشارك اللاعب في 6 مباريات مع منتخب لاده وأحرز هدفا واحدا.