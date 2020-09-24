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النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع لاعب عربي بمنتخب إسرائيل

ضياء سبع خلال مباراة سابقة لمنتخب إسرائيل (رويترز)
ضياء سبع خلال مباراة سابقة لمنتخب إسرائيل (رويترز)
24/9/2020
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آخر تحديث
24/9/2020
(مكة المكرمة) 03:48 PM

قالت صحيفة البيان الإماراتية إن نادي النصر اقترب من التوقيع مع لاعب منتخب إسرائيل ضياء سبع، ليكون بذلك أول لاعب قادم من إسرائيل في الدوري المحلي.

وأفادت الصحيفة الإماراتية نقلا عن مصادر مطلعة أن "المفاوضات بين النصر وضياء سبع بلغت مراحلها الأخيرة".

وأوضحت أنه تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر لنادي غوانزو الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

ومن المنتظر حسب الصحيفة أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات.

واحتفلت أوساط إسرائيلية على مواقع التواصل بالخبر الذي أوردته صحيفة البيان، وأعادت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر التابعة للخارجية الإسرائيلية نشر تفاصيل الانتقال المرتقب.

ويلعب سبع (27 عاما) لنادي غوانزو الصيني، وسبق له اللعب لأندية إسرائيلية ثل ماكابي تل أبيب وأبويل بئر السبع، كما شارك في 10 مباريات مع منتخب إسرائيل.

المصدر : خدمة سند

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