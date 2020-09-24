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شاهد.. بداية موفقة لثالث أبناء زيدان مع مدريد

لدى زيدان 4 أبناء 3 منهم لعبوا مع ريال مدريد (غيتي)
لدى زيدان 4 أبناء 3 منهم لعبوا مع ريال مدريد (غيتي)
24/9/2020

سجل ثيو زيدان أول هدف له مع الفريق الرديف لنادي ريال مدريد ليكمل مسيرة العائلة، التي بدأت من الوالد واستمرت مع لوكا وإنزو.

وشارك ثيو في مواجهة ودية أمس الأربعاء أمام بوزويلو انتهت بفوز الريال بثلاثية نظيفة، وسجل ثيو الهدف الأول لفريقه تحت أنظار مدربه راؤول.

وأصبح ثيو ثالث أبناء زين الدين زيدان حضورا مع الفريق الرديف، بعد شقيقيه إنزو ولوكا اللذين نجحا في الوصول إلى الفريق الأول والمشاركة في بعض المباريات قبل المغادرة لخوض تجارب جديدة بعيدا عن مدريد.

وبدأ ثيو (18 عاما) مشواره مع ريال مدريد قبل 10 سنوات، وتدرج في مختلف الفئات السنية، كما خاض عددا من المباريات مع منتخبات فرنسا للشبان.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات سابقة لصحيفة "لوباريزيان" (Le Parisian) الفرنسية "عندما ألعب فأنا ثيو ولست زيدان، أتمنى أن يتعامل معي الجميع وفق ذلك".

المصدر : مواقع إلكترونية

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