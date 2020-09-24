شاهد.. بداية موفقة لثالث أبناء زيدان مع مدريد

سجل ثيو زيدان أول هدف له مع الفريق الرديف لنادي ريال مدريد ليكمل مسيرة العائلة، التي بدأت من الوالد واستمرت مع لوكا وإنزو.

وشارك ثيو في مواجهة ودية أمس الأربعاء أمام بوزويلو انتهت بفوز الريال بثلاثية نظيفة، وسجل ثيو الهدف الأول لفريقه تحت أنظار مدربه راؤول.

☝✅ ¡Victoria del #RMCastilla en el primer test de la pretemporada!

🔥 Nos impusimos al @Cfpozuelo con los goles de Theo, Pablo Ramón y Aranda.#LaFabrica | #HalaMadrid pic.twitter.com/rcpi0jykQt — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) September 23, 2020

وأصبح ثيو ثالث أبناء زين الدين زيدان حضورا مع الفريق الرديف، بعد شقيقيه إنزو ولوكا اللذين نجحا في الوصول إلى الفريق الأول والمشاركة في بعض المباريات قبل المغادرة لخوض تجارب جديدة بعيدا عن مدريد.

وبدأ ثيو (18 عاما) مشواره مع ريال مدريد قبل 10 سنوات، وتدرج في مختلف الفئات السنية، كما خاض عددا من المباريات مع منتخبات فرنسا للشبان.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات سابقة لصحيفة "لوباريزيان" (Le Parisian) الفرنسية "عندما ألعب فأنا ثيو ولست زيدان، أتمنى أن يتعامل معي الجميع وفق ذلك".