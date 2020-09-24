شاهد.. التعاون يخطف بطاقة التأهل من الدحيل في دوري أبطال آسيا

خسر النصر والسد أمام العين الإماراتي وسيباهان الإيراني على الترتيب في ختام مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، دون أن تؤثر النتيجة على تأهل الفريقين السعودي والقطري إلى ثمن النهائي.
أحرز ميتشل ديوك هدفا للتعاون السعودي قرب النهاية ليقوده للفوز 1-صفر على الدحيل القطري والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم رفقة بيروزي الإيراني الذي اكتسح الشارقة الإماراتي 4-صفر في ختام مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس.
وتصدر بيروزي المجموعة بـ10 نقاط من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للتعاون صاحب المركز الثاني والذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على الدحيل الذي يملك رصيد النقاط نفسه، في حين يتذيل الشارقة الترتيب بـ7 نقاط.
فيديو : هدف المباراة : #التعاون السعودي 1 – 0 #الدحيل القطري … #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/CxvWynUSPt
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 24, 2020
وبذلك ضرب بيروزي موعدا مع السد القطري ثاني المجموعة الرابعة في ثمن النهائي، في حين يلتقي التعاون مع منافسه المحلي النصر السعودي متصدر المجموعة الثالثة.
فيديو: أهداف المباراة #بيرسبوليس الإيراني 4-0 #الشارقة الإماراتي … #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/7ayivG19A9
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 24, 2020