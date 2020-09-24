شاهد.. التعاون يخطف بطاقة التأهل من الدحيل في دوري أبطال آسيا

أحرز ميتشل ديوك هدفا للتعاون السعودي قرب النهاية ليقوده للفوز 1-صفر على الدحيل القطري والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم رفقة بيروزي الإيراني الذي اكتسح الشارقة الإماراتي 4-صفر في ختام مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس.

وتصدر بيروزي المجموعة بـ10 نقاط من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للتعاون صاحب المركز الثاني والذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على الدحيل الذي يملك رصيد النقاط نفسه، في حين يتذيل الشارقة الترتيب بـ7 نقاط.

وبذلك ضرب بيروزي موعدا مع السد القطري ثاني المجموعة الرابعة في ثمن النهائي، في حين يلتقي التعاون مع منافسه المحلي النصر السعودي متصدر المجموعة الثالثة.