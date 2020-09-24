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روبرتو كارلوس يعلن انضمام إنزو زيدان للوداد البيضاوي

زيدان يوجه نجله إنزو (يسار) عندما كان يلعب تحت قيادته في ريال مدريد (مواقع التواصل)
زيدان يوجه نجله إنزو (يسار) عندما كان يلعب تحت قيادته في ريال مدريد (مواقع التواصل)
24/9/2020

أعلن اللاعب البرازيلي المعتزل روبرتو كارلوس انتقال إنزو زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم الذي لم يؤكد أو ينفي الخبر.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لكارلوس وهو يعرف نفسه كوكيل أعمال للاعب إنزو معلنا انتقاله إلى الوداد، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتفاعلت جماهير مغربية مع الفيديو الذي انتشر لكارلوس، وحصد آلاف المشاهدات في مدة قصيرة من انتشاره.

وعبر مغردون عن دهشتهم من هذه الصفقة ومنهم من لم يصدقها، في حين رأى آخرون أنها إضافة جميلة إلى المغرب بوجود أسماء أساطير كرة القدم مثل كارلوس وزيدان في الساحة المغربية.

وتم استدعاء إنزو (25 عاما) إلى الفريق الأول لنادي ريال مدريد لأول مرة عام 2016، وتنقل بعدها بين عدة أندية أوروبية ليستقر به الحال أخيرا في نادي ألميريا الإسباني، ويلعب معه منذ يناير/كانون الثاني الماضي وشارك في 4 مباريات فقط، قبل أن يعلن انتقاله للوداد.

المصدر : خدمة سند
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