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تشكيلتنا متطورة.. أرتيتا يغلق الباب أمام عودة أوزيل

أوزيل لم يشارك مع أرسنال منذ استئناف المنافسات بعد التوقف بسبب كورونا (رويترز)
أوزيل لم يشارك مع أرسنال منذ استئناف المنافسات بعد التوقف بسبب كورونا (رويترز)
24/9/2020

قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إن فريقه "يتطور" وإنه من الصعب على الألماني مسعود أوزيل شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية.

ولم يشارك أوزيل في مباريات أرسنال منذ استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، وغاب عن تشكيلة أول ٣ مباريات لأرسنال في الموسم الجديد، علما أن عقده ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وقال أرتيتا بعد الفوز 2-صفر على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين أمس الأربعاء "الفريق يتطور ويمكن رؤية المستوى الذي وصلنا إليه. نريد التطور بشكل أكبر واللعب بأسلوب أفضل لذا علينا الحفاظ على ذلك".

وأضاف "أحاول اختيار التشكيلة التي بحسب رأيي في أفضل وضع. نختار اللاعبين الذين نؤمن بأنهم الأمثل لكل مباراة ويمكنكم رؤية ذلك بسبب استمرار التغيير في التشكيلة".

وتابع "يمكن أن تروا.. دخول التشكيلة صعب جدا ليس لمسعود فقط بل للاعبين آخرين. نحاول اختيار اللاعبين المناسبين كل أسبوع".

ويلعب أرسنال ضد ليفربول يوم الاثنين المقبل في قمة مواجهات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر : وكالات

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