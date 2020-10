بالفيديو.. رحيل سواريز ينهى مثلث برشلونة الأمهر في تاريخ كرة القدم

برحيل لويس سواريز عن برشلونة وانضمامه إلى أتلتيكو مدريد، سقط الضلع الثاني في المثلث الهجومي "إم سي إن"، الذي يعد أمهر الثلاثيات في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية، ولا ينافسه سوى مثلث ريال مدريد الملقب بـ"بي بي سي".

وجاء رحيل سواريز بعد أيام من انهيار ثلاثي آخر بعودة غاريث بيل إلى فريقه السابق توتنهام، حيث كان الضلع الثاني أيضا في المثلث الهجومي الخطير الملقب بـ"بي بي سي"، الذي كان أبرز ما يميز هذه الحقبة.

حيث مثّل بيل مع النجم البرتغالي الذي سبقه في الرحيل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة مثلثا هجوميا جلب للملكي الكثير من الألقاب الأوروبية والدولية والمحلية، حيث سجلوا مجتمعين 442 هدفا.

وشكّل سواريز مع نيمار وليونيل ميسي، خلال فترة لعبهم معا، قوة ضاربة كبيرة جلبت لبرشلونة العديد من الألقاب، أبرزها الفوز التاريخي بالثلاثية تحت قيادة لويس إنريكي في 2015.

وقبل انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017، لعب الثلاثي الكتالوني 450 مباراة معا على مدار 3 مواسم، وفازوا بلقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب بكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

Messi•Suarez•Neymar [MSN]

The end of the GREATEST FORWARD TRIO in Football History.

— Ryan (@MessiCFi) September 21, 2020