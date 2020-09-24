شاهد.. خسارة النصر والسد بعد ضمان تأهلهما لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إلغاء جميع مباريات نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وعدم احتساب نتائجه وفقا للمادة السادسة من لائحة البطولة.
خسر النصر والسد أمام العين الإماراتي وسيباهان الإيراني على الترتيب، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس، من دون أن تؤثر النتيجة على تأهل الفريقين السعودي والقطري إلى الدور ثمن النهائي.
وخسر النصر -الذي تأهل إلى ثمن النهائي في وقت سابق- صفر-1 أمام العين بهدف كودجو لابا في الدقيقة 19، في حين فاز سيباهان 2-1 على السد.
فيديو : أهداف المباراة : #سباهان الإيراني 2 – 1 #السد القطري … #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/OXUuBZNje8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 24, 2020
ولعب الفريقان بتشكيلة معظمها من البدلاء لمنح الفريق الأساسي الراحة بعد ضمان التأهل، مما تسبب في هزيمتهما.
فيديو : هدف #العين الإماراتي يتقدم 1 – 0 على #النصر السعودي عن طريق لابا د19 … #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/3CqhFXlREI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 24, 2020
وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين، حيث تأهل النصر والسد بالفعل إلى ثمن النهائي.
وفي الدور ثمن النهائي سيلتقي النصر مع ثاني المجموعة الثالثة، في حين يتقابل السد مع أول المجموعة الثالثة.