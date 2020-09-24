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شاهد.. خسارة النصر والسد بعد ضمان تأهلهما لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

السد شارك بالصف الثاني بعد ضمان التأهل فتلقى الهزيمة أمام سيباهان (مواقع التواصل)
السد شارك بالصف الثاني بعد ضمان التأهل فتلقى الهزيمة أمام سيباهان (مواقع التواصل)
24/9/2020

خسر النصر والسد أمام العين الإماراتي وسيباهان الإيراني على الترتيب، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس، من دون أن تؤثر النتيجة على تأهل الفريقين السعودي والقطري إلى الدور ثمن النهائي.

وخسر النصر -الذي تأهل إلى ثمن النهائي في وقت سابق- صفر-1 أمام العين بهدف كودجو لابا في الدقيقة 19، في حين فاز سيباهان 2-1 على السد.

ولعب الفريقان بتشكيلة معظمها من البدلاء لمنح الفريق الأساسي الراحة بعد ضمان التأهل، مما تسبب في هزيمتهما.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين، حيث تأهل النصر والسد بالفعل إلى ثمن النهائي.

وفي الدور ثمن النهائي سيلتقي النصر مع ثاني المجموعة الثالثة، في حين يتقابل السد مع أول المجموعة الثالثة.

المصدر : رويترز

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