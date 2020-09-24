استبعد 5 نجوم وضم لاعبا.. أسلحة برشلونة الـ5 لتجاوز حقبة هزيمة بايرن ميونيخ

كشف الحارس السابق لنادي برشلونة أندوني زوبيزاريتا عن حادثة بين قائد النادي الكتالوني ليونيل ميسي والمدرب السابق تاتا مارتينو، وتبين الحادثة سطوة ميسي ونفوذه داخل الفريق.
بعد بيعه 5 لاعبين أساسيين، وتعيينه مدربا جديدا، يشعر بسعادة بالغة. بالهمة الجديدة يستعد برشلونة في أوضاع جديدة تماما لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة ضيفه فياريال الأحد المقبل.
وبعد هزيمته المهينة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، وفشله لأول مرة في الفوز بأي لقب منذ موسم 2007-2008 أجرى النادي الكتالوني تغييرات كبيرة على فريقه، ومن ثم فإنه سيشارك بتشكيلة مختلفة كثيرا عن تلك التي مثلته في الموسم الماضي.
انتقل لويس سواريز مهاجم أوروغواي وصاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي وثالث هدافي الفريق عبر العصور إلى المنافس أتلتيكو مدريد، كما غادر إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ملعب كامب نو أيضا.
💙❤️ أسطورة حية من أساطير #برشلونة.
🙌 شكراً، @LuisSuarez9! #9raciasLuis pic.twitter.com/379WCYh4un
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 23, 2020
📸 صورة تلخص 6️⃣ سنوات من العطاء 💙❤️
🙏 #9raciasLuis pic.twitter.com/B3wa1AQhbZ
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 24, 2020
وتخلى برشلونة أيضا عن نيلسون سيميدو وآرثر ميلو رغم إعلان التمسك بهما قبل ذلك بمدة غير طويلة، في حين انضم للفريق لاعب وحيد هو لاعب الوسط ميراليم بيانيتش (30 عاما) قادما من يوفنتوس بطل إيطاليا رغم أنه ربما تجاوز أعوام تألقه.
🙌 @Miralem_Pjanic 👋 pic.twitter.com/yjKAqhZTvl
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 19, 2020
وكان مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، نبه النادي إلى ضرورة إنعاش صفوفه قبل تعيينه بمدة طويلة، وهو أيضا من أجرى التغييرات الكبيرة على التشكيلة عندما أبلغ سواريز وفيدال بأنهما خارج خططه، كما طلب من خريج الأكاديمية ريكي بوتش البحث عن فريق ينضم إليه على سبيل الإعارة.
⚽️ هدف اليوم ⚽
🕺 @AntoGriezmann 🎮 pic.twitter.com/XGJiTV1qKC
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 21, 2020
وأقدم كومان وهو واحد من أفضل لاعبي برشلونة على مر العصور على هذه التغييرات الكبيرة دون أي خوف أو تراجع، ويعمل المدرب على فرض سلطته في غرفة الملابس، التي اعتادت على التدليل وفرض كلمتها على معظم المدربين والحصول على ما تريد.
ومن أهم أهداف كومان استعادة الألقاب، ويعتمد في ذلك على العديد من الأسلحة؛ منها رفع اللياقة البدنية للفريق لتعزيز قوته، كما أنه أيضا ألمح إلى أسلوب لعب مختلف ضمن خطة السيطرة الطويلة على الكرة لاستعادة "التيكي تاكا" التي حاول كيكي سيتين استعادتها دون جدوى في الموسم الماضي.
لكن أفضل الأخبار قبل انطلاق الموسم تمثلت في قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العودة عن تهديده بمغادرة النادي، والموافقة على الاستمرار معه هذا الموسم، وهو ما يعد السلاح الفعال في انتصارات برشلونة على مدار عقد من الزمان.
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 19, 2020
وقال سيرجي روبرتو لاعب برشلونة عن ذلك "لا يمكنني تصور برشلونة دون ميسي، وتمنيت استمراره مع الفريق.. الآن أنا أعتقد أن لديه نفس الحماس والطموح كما كان دوما".
وخلال المباريات قبل انطلاق الموسم بدا ميسي يلعب بصورة أكبر في مركز متأخر خلف أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي الذي غاب لفترات طويلة في الموسم الماضي بسبب الإصابة، وهي خطة جديدة يسعى كومان لتطبيقها.
ويتوقع أيضا تألق الصاعد أنسو فاتي الذي قدم موسما كبيرا.
😍 أنسو فاتي ينضم بشكل نهائي إلى الفريق الأول، حيث سيحمل القميص رقم 2️⃣2️⃣ 🙌 pic.twitter.com/gq57h9Kttm
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 23, 2020
ويسعى برشلونة لتجنب البداية المحبطة لحامل اللقب ريال مدريد، الذي افتتح مسيرته في الموسم الجديد بتعادل سلبي باهت مع ريال سوسيداد.