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كرة قدم

إبراهيموفيتش يتصدر تويتر سخريةً من إعلانه الغريب عن إصابته بكورونا

حتى في الاحتفال بتسجيل الأهداف لا يتخلى إبرا عن غرابته (غيتي)
حتى في الاحتفال بتسجيل الأهداف لا يتخلى إبرا عن غرابته (غيتي)
24/9/2020

لم يتخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن تصريحاته الغريبة، حتى عندما أعلن اليوم الخميس إصابته بفيروس كورونا، وكالعادة لاقت تصريحاته رواجا كبيرا عالميا.

وكتب إبراهيموفيتش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر "لقد كانت نتيجة اختبار كورونا أمس سلبية، واليوم إيجابية، لا توجد أعراض على الإطلاق، كان لدى كورونا الشجاعة ليتحداني، إنها فكرة سيئة".

وكان إبراهيموفيتش غرد سابقا بغرابته المعتادة قائلا "إن لم يأت الفيروس إليّ فسأذهب إليه"، متحديا كورونا في بداية انتشار الوباء العالمي.

ولاقت تغريدة السويدي رواجا كبيرا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معها حسابات رياضية عالمية وشخصيات مشهورة على تويتر، كما تصدر وسم "Zlatan" الأكثر تداولا على تويتر.

وجاءت التعليقات في معظمها ساخرة من تغريدة إبراهيموفيتش التي يتحدى فيها كورونا، حيث كتب حساب (Barstool Sports) الرياضي "زلاتان لا يخاف من كوفيد.. كوفيد يخاف من زلاتان".

أما حساب 433 الرياضي العالمي فعلق "لنأخذ دقيقة صمت على كوفيد-19".

وتساءل الممثل والمخرج البريطاني كريس أديسون "هل سيخلص العالم من كوفيد الآن؟"

في حين رد المصور الهندي العالمي روهان شريسثا على تغريدة إبرا قائلا "بطل".

المصدر : خدمة سند

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