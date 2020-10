إبراهيموفيتش يتصدر تويتر سخريةً من إعلانه الغريب عن إصابته بكورونا

لم يتخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن تصريحاته الغريبة، حتى عندما أعلن اليوم الخميس إصابته بفيروس كورونا، وكالعادة لاقت تصريحاته رواجا كبيرا عالميا.

وكتب إبراهيموفيتش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر "لقد كانت نتيجة اختبار كورونا أمس سلبية، واليوم إيجابية، لا توجد أعراض على الإطلاق، كان لدى كورونا الشجاعة ليتحداني، إنها فكرة سيئة".

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

وكان إبراهيموفيتش غرد سابقا بغرابته المعتادة قائلا "إن لم يأت الفيروس إليّ فسأذهب إليه"، متحديا كورونا في بداية انتشار الوباء العالمي.

ولاقت تغريدة السويدي رواجا كبيرا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معها حسابات رياضية عالمية وشخصيات مشهورة على تويتر، كما تصدر وسم "Zlatan" الأكثر تداولا على تويتر.

وجاءت التعليقات في معظمها ساخرة من تغريدة إبراهيموفيتش التي يتحدى فيها كورونا، حيث كتب حساب (Barstool Sports) الرياضي "زلاتان لا يخاف من كوفيد.. كوفيد يخاف من زلاتان".

Zlatan isn’t scared of COVID. COVID is scared of Zlatan. https://t.co/veeGHcFqHu — Barstool Sports (@barstoolsports) September 24, 2020

أما حساب 433 الرياضي العالمي فعلق "لنأخذ دقيقة صمت على كوفيد-19".

Let's take a minute of silence for COVID-19 😁🦠❌ https://t.co/9TSYng3zkl — 433 (@433) September 24, 2020

وتساءل الممثل والمخرج البريطاني كريس أديسون "هل سيخلص العالم من كوفيد الآن؟"

Is… is he going to rid the world of Covid now? https://t.co/tT1VlenMKf — Chris Addison (@mrchrisaddison) September 24, 2020

في حين رد المصور الهندي العالمي روهان شريسثا على تغريدة إبرا قائلا "بطل".

COVID in for the fight of it's life. 😂 https://t.co/1VKOfoNOPM — Football Tweet (@Football__Tweet) September 24, 2020

You would honestly have to pay me millions to sit down and have a meal with him https://t.co/f4nWdl6U1N — Amitai Winehouse (@awinehouse1) September 24, 2020

Covid tested positive with Sultan Zlatn not vice versa https://t.co/DDs7VtJJ00 — Haitham El-Tabei التابعي (@Haithamtabei) September 24, 2020