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ليفاندوفسكي الأقرب للظفر بها.. 3 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

دي بروين (يمين) وليفاندوفسكي (وسط) ونوير هم المرشحون الثلاثة للفوز بالجائزة (الأوروبية)
دي بروين (يمين) وليفاندوفسكي (وسط) ونوير هم المرشحون الثلاثة للفوز بالجائزة (الأوروبية)
23/9/2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم المنصرم.

وضمت القائمة لاعبين من بايرن ميونيخ هما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والحارس الألماني مانويل نوير إضافة إلى النجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وقاد ليفا الفريق البافاري للفوز بلقبه الـ6 في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 15 هدفا في المسابقة وتوج هدافها، كما أحرز قائد منتخب بولندا 55 هدفا في 47 مباراة للبايرن الذي توج بالثلاثية الموسم الماضي

أما نوير قائد منتخب ألمانيا فكان جزءا أساسيا ومساهما فاعلا في تشكيلة البايرن، التي توجت بالثلاثية الموسم الماضي، كما حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات في المسابقة القارية الأم كما غاب عن مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي.

أما الساحر البلجيكي فقد عادل رقما قياسيا أوروبيا بصناعته 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأعلى في المسابقات الأوروبية.

كما سجل دي بروين 16 هدفا، وصنع 23 آخر في كافة مسابقات الموسم المنصرم.

وانحصر الصراع على مدرِبِين ألمان 3 لنيل جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن الموسم الماضي وهم: هانس فليكز (بايرن ميونيخ) ويوليات ناغليسمان (لايبزيغ) ويورغن كلوب (ليفربول),

يذكر أن الجائزة ستقدم في حفل سحب قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال لموسم 2020-2021 في 1 الشهر المقبل.

المصدر : رويترز

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