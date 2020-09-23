كواليس انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد

بات من شبه المؤكد أن انتقال المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد سيعلن عنه رسميا في الساعات أو الأيام المقبلة كحد أقصى.

وبعد التوصل إلى اتفاق بين البرسا وسواريز يقضي برحيل الأخير عن الفريق مقابل التخلي عن جزء من راتب السنة المتبقية من عقده، رفض جوسيب رئيس النادي الكتالوني ماريا بارتوميو في اللحظات الأخيرة السماح لسواريز بالرحيل مجانا.

وعقد سواريز ومحاميه وبارتوميو اجتماعا مطولا توصلوا بعده إلى حل يقضي بانتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد، لكن ليس بالمجان.

وينص الاتفاق على أن يدفع "الأتلتي" إضافات تتعلق بأداء الفريق وتقدمه في دوري أبطال أوروبا بالعامين المقبلين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الاتفاق بين "الروخيبلانكوس" و "البيستوليرو" أنجز بالفعل، وسواريز (33 عاما) تحدث بالفعل مع الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الفريق، وقد يعلن رسميا عن ضم اللاعب بعد غد الجمعة.

وتتابع التقارير أن أتلتيكو مدريد وبعد إعارته ألفارو موراتا ليوفنتوس لموسم واحد مع خيار الشراء سيعير الظهير الكولومبي سانتياغو أرياس إلى باير ليفركوزن لموسم واحد مع بند إلزامي لشراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة.

واحتل سواريز-الذي انتقل من ليفربول عام 214 مقابل 81 مليون يورو- المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة التاريخيين بإحرازه 198 هدفا في 283 مباراة.