كسرت كل المحرمات.. لاعبة كرة قدم يابانية تنضم لفريق رجال

كسرت اللاعبة اليابانية يوكي ناغاساتو كل المحرمات، وباتت أول أول امرأة على الإطلاق تلعب بشكل احترافي في نادي الرجال.

اللاعبة الفائزة بمونديال 2011 مع منتخب بلادها وأفضل صانعة أهداف في الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات، انتقلت على سبيل الإعارة لعدة أشهر من فريقها شيكاغو رد ستار الأميركي للسيدات إلى فريق هايابوسا إليفين الياباني للرجال.

وقالت ناغاساتو في مؤتمر صحفي"لا أعرف حجم المساهمة التي سأقدمها لفريق الرجال؛ لكن ما ألهمني حقا هو كلام ميغان رابينو (قائدة منتخب الولايات المتحدة النسوي) حول الفجوة بين الجنسين في كأس العالم، وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني بعث رسالة إلى المجتمع".

وتملك ناغاساتو (33 عاما) مسيرة رائعة للغاية في عالم كرة السيدات، إذ مثلت اليابان في 3 نهائيات كأس العالم وبدورتي ألعاب أولمبية.

وفازت في 132 مباراة وسجّلت 58 هدفا لمنتخب بلادها منذ عام 2004. علاوة على ذلك، تألقت اللاعبة مع شيكاغو رد ستار في الدوري الأميركي للسيدات، مسجلة 8 أهداف وصانعة 8 أخرى، وساهمت في تأهل فريقها لأول نهائيات في تاريخه.

وأفادت ناغاساتو أن "أداءها وحالتها تتحسنان مع تقدمها في السن.. كما أنها تتطلع إلى مواجهة التحدي".

ويلعب فريق هايابوسا إليفين في دوري الدرجة الثانية لمحافظة كاناغاوا، ولعل قرار المهاجمة النجمة بالانضمام إلى النادي المغمور، يعود لتأثرها بشقيقها الأكبر، الذي يلعب حاليا في خط الوسط مع الفريق نفسه.

ولن تنضم ناغاساتو إلى هايابوسا إليفين حتى الشهر المقبل؛ لأنها مع النادي الياباني على سبيل الإعارة من فريق شيكاغو ريد ستارز حتى بداية الموسم التحضيري للدوري الوطني لكرة القدم للسيدات لعام 2021؛ أي إنه سيكون أمامها بضعة أشهر فقط لترك بصمتها.

ويعد مجرد الدخول إلى أرض الملعب مع فريق من الرجال بمثابة إنجاز بارز، وهو أمر لا تعتبره ناغاساتو من المسلمات.

وختمت مؤتمرها الصحفي "اعتقدت أنني أستطيع أن أظهر قدرة النساء على اللعب أيضا في فريق الرجال، كما أريد المساعدة في إنشاء مجتمع لا تقام فيه أي حدود على أساس الجنس أو العرق".