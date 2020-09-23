هل انتهت حقبة ميسي ورونالدو؟

أحدث غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، للمرة الأولى منذ 10 سنوات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الأربعاء، عن أسماء الـ3 المرشحين للجائزة، وهم المهاجم البولندي روبرت ليوفاندوفسكي والحارس الألماني مانويل نوير من نادي بايرن ميونيخ الألماني، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

🥇 De Bruyne, Lewandowski or Neuer for UEFA Men's Player of the Year? Who is your Women's Player of the Year?

Men's Coach of the Year?

Women's Coach of the Year? See the nominees: 👇 — UEFA (@UEFA) September 23, 2020

UEFA Men's Player of the Year nominees: 🇵🇱 Robert Lewandowski

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇩🇪 Manuel Neuer Is the Messi-Ronaldo era over? 😱 pic.twitter.com/08bDvjhH9b — Goal (@goal) September 23, 2020

وتباينت آراء الجماهير حول غياب النجمين الكبيرين معا لأول مرة عن القائمة، التي فاز بجائزتها ميسي مرتين لموسمي 2010-2011 و 2014-2015، فيما كان لرونالدو الحظ الأكبر بالتتويج بها 3 مرات لمواسم 2013-2014، 2015-2016 و 2016-2017.

لا ميسي ولا كريستيانو 😣😣😣 https://t.co/PEyUR2ITdt — عزيز (@_IAziz7) September 23, 2020

وعبّر بعض المغردين العاشقين للنجمين عن حزنهم واستغرابهم لغياب كل من رونالدو وميسي، فيما عبّر آخرون عن سعادتهم بغياب الاثنين، معتبرين أن هذا مؤشر لنهاية حقبة ميسي ورونالدو التي سيطرت على أسماء المرشحين لمدة 10 أعوام متتالية.

الوحيدين اللي هزموا رونالدو وميسي على هذه الجائزة هم فان دايك انييستا وريبيري تظل اصدق وانصف جائزة فردية رسمية ماتعتمد على الضغط الاعلامي https://t.co/lBiM4h78N2 — Ahmed (@Ehler_Danlos) September 23, 2020

حقبه وانتهت للاسف https://t.co/RfS9jGPvd6 — عبدالناصر الشامسي (@alshamsi6229) September 23, 2020

No Ronaldo or Messi mentioned in this for the first time since the award was introduced in 2010-11. The end of an era is near. https://t.co/WCoKNlwHxE pic.twitter.com/xNJtRbqxfh — KingKompany (@KompanyKing) September 23, 2020

I understand Lewandowski being there and maybe Neuer, but how is De Bruyne ahead of Messi? They both went trophyless so it comes down to individual stats and Messi had much better stats… https://t.co/kW6nxE3K8V pic.twitter.com/Dz97ZxeL4h — Vansh LM10 (@VanshBh85586086) September 23, 2020

وعادة يتم اختيار الثلاثي المرشح للجائزة من لجنة مؤلفة من 80 مدربا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الفائت، إضافة الى 55 صحفيا. وسيتم تسليمها خلال حفل قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2020-2021، الذي سيقام في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

الفيفا شكله انفك عليها السحر حتي هي

اللي ماحطتش اسم ميسي ولا كرستيانو بين المرشحين 🤣 — Fatma M alagouri (@tema_alagouri) September 23, 2020

ليونيل ميسي…و كريستيانو رونالدو مو من مرشحين التوب ٣ بلاعبين السنة…هذي بداية النهاية لعصر ميسي وكريستيانو….؟ 💔💔💔💔 https://t.co/rP9rGB5IwP pic.twitter.com/UqbZVYq7jr — IamAliGamer | علي (@IamAliGamer) September 23, 2020