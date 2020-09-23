البث الحي
كرة قدم

شاهد.. الاستقلال يهزم الأهلي ويلحق به بثمن نهائي دوري أبطال آسيا

كريمي (يسار) يحتفل بالهدف الثاني للاستقلال (الفرنسية)
كريمي (يسار) يحتفل بالهدف الثاني للاستقلال (الفرنسية)
23/9/2020

تأهل فريق الاستقلال الإيراني إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على الأهلي السعودي 3-صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى بالمسابقة.

وتقدم الاستقلال في الدقيقة 29 عن طريق مهدي غايدي، وعزز علي كريمي بالهدف الثاني في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 54 اختتم شيخ دياباتي الثلاثية الإيرانية.

وحجز الاستقلال بطاقة الصعود للدور المقبل بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب والذي حسم تأهله في وقت سابق، ومتقدما بفارق الأهداف على الشرطة العراقي صاحب المركز الثالث.     

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن في وقت سابق، أن الوحدة الإماراتي (أحد فرق المجموعة الأولى) لن يستكمل منافسات البطولة المقامة حاليا في الدوحة، وذلك بسبب وجود حالات عديدة مصابة بكورونا داخل الفريق، وعدم قدرته على السفر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المنافسات.

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر/أيلول الجاري، حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي بسبب جائحة كورونا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)