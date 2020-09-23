شاهد.. الاستقلال يهزم الأهلي ويلحق به بثمن نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الاستقلال الإيراني إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على الأهلي السعودي 3-صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى بالمسابقة.

وتقدم الاستقلال في الدقيقة 29 عن طريق مهدي غايدي، وعزز علي كريمي بالهدف الثاني في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 54 اختتم شيخ دياباتي الثلاثية الإيرانية.

وحجز الاستقلال بطاقة الصعود للدور المقبل بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب والذي حسم تأهله في وقت سابق، ومتقدما بفارق الأهداف على الشرطة العراقي صاحب المركز الثالث.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن في وقت سابق، أن الوحدة الإماراتي (أحد فرق المجموعة الأولى) لن يستكمل منافسات البطولة المقامة حاليا في الدوحة، وذلك بسبب وجود حالات عديدة مصابة بكورونا داخل الفريق، وعدم قدرته على السفر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المنافسات.

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر/أيلول الجاري، حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي بسبب جائحة كورونا.