شاهد.. أول مباراة رسمية لصلاح مع فريق "المقاولون العرب"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأول مباراة رسمية لعبها النجم المصري محمد صلاح مع فريق "المقاولون العرب" ضد الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم.

ومن يتابع الفيديو يكتشف ثقة صلاح العالية في نفسه رغم أنه كان يبلغ من العمر وقتها 18 عاما، كما بدا واضحا مهاراته وسرعته وجودته الكروية وحسه التهديفي العالي وموهبة استثنائية تفجرت لاحقا في الملاعب الأوروبية.

ووقتها، سجل صلاح هدف التقدم لفريقه في مرمى الأهلي الذي اقتنص هدف التعادل وانتهت المباراة 1-1.