أكثر من 136 ألف وفاة بكورونا.. البرازيل تعيد الروح لملاعب كرة القدم

وافقت الحكومة البرازيلية أمس الثلاثاء على عودة الجماهير جزئيا إلى ملاعب كرة القدم.

وقال وزير الصحة البرازيلي في بيان مقتضب إنه "من المهم التأكيد على أن إعادة فتح الملاعب يجب ألا تتجاوز 30% من سعة كل ملعب".

وأضاف أن هذه النسبة يمكن أن تزيد في وقت لاحق إذا تطلب الأمر ذلك.

وسيسمح القرار بحضور نحو 25 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وجاء بعدما طالب الاتحاد البرازيلي للعبة مسؤولي الصحة في البلاد باتخاذ قرار بشأن اقتراحه بإعادة الجماهير إلى الملاعب المغلقة منذ مارس/آذار الماضي عندما توقفت مباريات كرة القدم بسبب تفشي كورونا.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أنه يمكن للمدن رفض القرار، حيث قالت مدينة بيلو هوريزونتي إنها ستعارض عودة الجماهير إلى الملاعب.

ولا يزال مئات الأشخاص يموتون كل يوم في البرازيل إحدى أكثر دول العالم تضررا من الفيروس، ويأتي القرار في نفس اليوم الذي أوقفت فيه الحكومة البريطانية خططا للسماح للجماهير بالعودة لمشاهدة المباريات من الملاعب.

واستؤنفت المباريات على المستوى الاحترافي مرة أخرى في يونيو/حزيران الماضي في ريو دي جانيرو، وفي ولاية ساو باولو في يوليو/تموز الماضي.

ورغم ذلك فإن الأندية تعاني من الحفاظ على لاعبيها بدون الإصابة بالفيروس.

وعلى سبيل المثال، كان فلامنغو بطل البرازيل يستعد لمباراة في الإكوادور ضمن كأس ليبرتادوريس اليوم، لكن 7 من لاعبيه واثنين من أعضاء الجهاز الفني أصيبوا بكورونا قبل المباراة.

وتوفي أكثر من 136 ألف شخص جراء الفيروس في البرازيل، وهو ثاني أعلى معدل للفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.