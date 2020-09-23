جريمة بشعة.. قتل حكم إيطالي وشريكته طعنا حتى الموت

قُتل حكم كرة القدم الإيطالي دانييلي دي سانتيس وشريكته عارضة الأزياء إليونورا مانتا، بطريقة بشعة حيث طعنا حتى الموت في شقته بمدينة ليتشي.

وقعت الحادثة يوم الاثنين الماضي وتسببت في حدوث صدمة في جميع أنحاء إيطاليا لاسيما في الوسط الرياضي والكروي، وقام حكام المباريات بالوقوف مع الفرق دقيقة حدادا على وفاة زميلهم.

Il Presidente della @FIGC, su richiesta del Presidente dell'#AIA, ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis. Gli #arbitri scenderanno in campo con il lutto al braccio. Leggi la news: https://t.co/ct5WntcvMt pic.twitter.com/Sw6kb3BTN1 — A.I.A. (@AIA_it) September 23, 2020

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هوية الجاني ودوافعه غير واضحين، لكن بعض الشهود سمعوا مانتا وهو تصرخ باسم القاتل على ما يبدو، كما شوهد وهو يجري في الشارع ومعه السكين، مما قد يقود الشرطة إلى هوية القاتل.

Asesinados a puñaladas Daniele De Santis y su prometida, la modelo Eleonora Manta https://t.co/ccVQTwlXqR a través de @columna_cero — Juan Carlos Rubio (@_jcarlosrubio) September 23, 2020

وأصدر اتحاد الحكام الإيطالي بيانا رسميا وصف فيه دي سانتيس (33 عاما) بأنه "رجل شجاع ومتواضع، وحكم واعد".

وكان من المقرر أن يدير دي سانتيس مباراة في كأس إيطاليا غدا الخميس بين مونوبولي ومودينا.