جريمة بشعة.. قتل حكم إيطالي وشريكته طعنا حتى الموت

تصدر النجم الأورغوياني لويس سواريز الاستفتاء الجماهيري "الغريب" الذي أطلقته قناة "إي إس بي إن" لتصنيف أبرز عشرة نجوم في المجال الرياضي من الشريرين.
قُتل حكم كرة القدم الإيطالي دانييلي دي سانتيس وشريكته عارضة الأزياء إليونورا مانتا، بطريقة بشعة حيث طعنا حتى الموت في شقته بمدينة ليتشي.
وقعت الحادثة يوم الاثنين الماضي وتسببت في حدوث صدمة في جميع أنحاء إيطاليا لاسيما في الوسط الرياضي والكروي، وقام حكام المباريات بالوقوف مع الفرق دقيقة حدادا على وفاة زميلهم.
Il Presidente della @FIGC, su richiesta del Presidente dell'#AIA, ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis. Gli #arbitri scenderanno in campo con il lutto al braccio. Leggi la news: https://t.co/ct5WntcvMt pic.twitter.com/Sw6kb3BTN1
— A.I.A. (@AIA_it) September 23, 2020
Un minuto di silenzio in memoria dell'arbitro Daniele De Santis.#monopolimodena #coppaitalia pic.twitter.com/zbJmjdJbmi
— S.S. Monopoli 1966 (@MonopoliCalcio) September 23, 2020
وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هوية الجاني ودوافعه غير واضحين، لكن بعض الشهود سمعوا مانتا وهو تصرخ باسم القاتل على ما يبدو، كما شوهد وهو يجري في الشارع ومعه السكين، مما قد يقود الشرطة إلى هوية القاتل.
Asesinados a puñaladas Daniele De Santis y su prometida, la modelo Eleonora Manta https://t.co/ccVQTwlXqR a través de @columna_cero
— Juan Carlos Rubio (@_jcarlosrubio) September 23, 2020
وأصدر اتحاد الحكام الإيطالي بيانا رسميا وصف فيه دي سانتيس (33 عاما) بأنه "رجل شجاع ومتواضع، وحكم واعد".
وكان من المقرر أن يدير دي سانتيس مباراة في كأس إيطاليا غدا الخميس بين مونوبولي ومودينا.
وفاة الحكم دانييلي دي سانتيس (33 سنة) بعدما عُثر عليه مقتول بعدة طعنات مع إمرأة في مدينة ليتشي. آخر مباراة أدارها كانت بين تيرنانا و كاتانيا.#SerieC pic.twitter.com/Xz2r85JBBk
— HVFC 1903 (@VeronaArb) September 22, 2020