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جريمة بشعة.. قتل حكم إيطالي وشريكته طعنا حتى الموت

دي سانتيس كان سيدير مباراة في كأس إيطاليا غدا الخميس (غيتي)
دي سانتيس كان سيدير مباراة في كأس إيطاليا غدا الخميس (غيتي)
23/9/2020

قُتل حكم كرة القدم الإيطالي دانييلي دي سانتيس وشريكته عارضة الأزياء إليونورا مانتا، بطريقة بشعة حيث طعنا حتى الموت في شقته بمدينة ليتشي.

وقعت الحادثة يوم الاثنين الماضي وتسببت في حدوث صدمة في جميع أنحاء إيطاليا لاسيما في الوسط الرياضي والكروي، وقام حكام المباريات بالوقوف مع الفرق دقيقة حدادا على وفاة زميلهم.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هوية الجاني ودوافعه غير واضحين، لكن بعض الشهود سمعوا مانتا وهو تصرخ باسم القاتل على ما يبدو، كما شوهد وهو يجري في الشارع ومعه السكين، مما قد يقود الشرطة إلى هوية القاتل.

وأصدر اتحاد الحكام الإيطالي بيانا رسميا وصف فيه دي سانتيس (33 عاما) بأنه "رجل شجاع ومتواضع، وحكم واعد".

وكان من المقرر أن يدير دي سانتيس مباراة في كأس إيطاليا غدا الخميس بين مونوبولي ومودينا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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