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بعد تقليده حمية وطريقة نوم رونالدو.. هالاند يلجأ لحمامات الجليد ونظارات النوم

أحرز هالاند 18 هدفا خلال 20 مباراة رسمية مع دورتموند (الفرنسية)
أحرز هالاند 18 هدفا خلال 20 مباراة رسمية مع دورتموند (الفرنسية)
23/9/2020

لم يترك النرويجي إيرلينغ هالاند -مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم- أي طريقة لتحسين أدائه كلاعب إلا وطرقها، فبعد اتباعه النظام الغذائي وطريقة نوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدأ في تنفيذ طرق خاصة به لرفع مستواه، حيث يحرص هالاند (20 عاما) على أخذ حمامات الجليد، واستخدام نظارات خاصة لكي يستغرق في نومه، وصرح لصحيفة "رور ناخريشتن" (Ruhr Nachrichten) الألمانية اليوم الأربعاء "أرى أن هذه وسائل مناسبة لزيادة تحسين المستوى".

وقال اللاعب النرويجي "أستخدم هذه النظارات الخاصة في المساء، إنها تساعدني في الحصول على نوم أعمق وأفضل، وتقوم النظارات بتصفية الضوء الأزرق من الأجهزة الكهربائية. بالنسبة لي، الأمر كله يتعلق بتفاصيل قليلة ونقاط مئوية لأكون أفضل كل يوم".

وأحرز هالاند 18 هدفا رائعا خلال 20 مباراة رسمية لدورتموند منذ انضمامه للفريق الألماني قادما من سالزبورغ النمساوي في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه يقول إنه ينبغي عليه أن يصبح "لاعب كرة قدم أفضل بكثير، وهذه الوسائل تقودني يوميا لذلك".

وأكد الهداف الصاعد بقوة "كل يوم يقدم فرصة لتصبح أفضل، لذا في النهاية يتعلق الأمر بالعقلية. آمل أن أبقي ذهني صافيا، وأتمنى أن يأتي هالاند أفضل".

وكان هالاند قد أبدى إعجابه أيضا بطريقة النوم المتقطع والنظام الغذائي لرونالدو، وأعلن اتباعه لهما بعد انضمامه لدورتموند، بحثا عن الوصول لأفضل حالة بدنية وفنية له.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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