شاهد.. بكاء سواريز أثناء الخروج الأخير من برشلونة

ذكرت تقارير إسبانية أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز انخرط في البكاء أثناء خروجه -ربما الأخير- اليوم الأربعاء من مقر تدريب فريقه برشلونة بالمدينة الرياضية للنادي.

ورصدت الكاميرات بكاء سواريز "33 عاما" أثناء خروجه بسيارته من المدينة الرياضية، بما يرجح أنها المرة الأخيرة له في تدريبات الفريق، حيث من المتوقع انتقاله إلى فريق أتلتيكو مدريد.

🎥💥 LA IMAGEN DEFINITIVA 😢 LUIS SUÁREZ, LLORANDO en su coche tras DESPEDIRSE de sus compañeros del BARÇA. #JUGONES pic.twitter.com/2bXo20mppU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2020

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو سهّل انتقال سواريز لأتلتيكو، وأن المهاجم أصبح حرا في الانتقال لفريق العاصمة.

ويعد سواريز أبرز ضحايا المدرب الهولندي الجديد للفريق الكتالوني رونالد كومان، الذي تسبب في رحيله عندما أبلغ اللاعب بالاستغناء عنه بطريقة مهينة لتاريخه خلال مكالمة هاتفية.

وقضى سواريز 6 سنوات مع برشلونة أصبح خلالها ثالث هداف تاريخي للنادي الكتالوني.