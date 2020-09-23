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شاهد.. بكاء سواريز أثناء الخروج الأخير من برشلونة

سواريز يبكي في سيارته أثناء خروجه من برشلونة (رويترز)
سواريز يبكي في سيارته أثناء خروجه من برشلونة (رويترز)
23/9/2020

ذكرت تقارير إسبانية أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز انخرط في البكاء أثناء خروجه -ربما الأخير- اليوم الأربعاء من مقر تدريب فريقه برشلونة بالمدينة الرياضية للنادي.

ورصدت الكاميرات بكاء سواريز "33 عاما" أثناء خروجه بسيارته من المدينة الرياضية، بما يرجح أنها المرة الأخيرة له في تدريبات الفريق، حيث من المتوقع انتقاله إلى فريق أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو سهّل انتقال سواريز لأتلتيكو، وأن المهاجم أصبح حرا في الانتقال لفريق العاصمة.

ويعد سواريز أبرز ضحايا المدرب الهولندي الجديد للفريق الكتالوني رونالد كومان، الذي تسبب في رحيله عندما أبلغ اللاعب بالاستغناء عنه بطريقة مهينة لتاريخه خلال مكالمة هاتفية.

وقضى سواريز 6 سنوات مع برشلونة أصبح خلالها ثالث هداف تاريخي للنادي الكتالوني.

المصدر : مواقع إلكترونية

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رغم أن الأورغوياني لويس سواريز سافر لإيطاليا لإجراء امتحان اللغة الإيطالية تمهيدا لتقديمه على الجنسية وبالتالي الانضمام ليوفنتوس، غير أن مهاجم برشلونة لا يزال مصرا على تقاضي أجره كاملا عن موسم 2020.

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