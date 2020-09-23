استبعاد الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إلغاء جميع مباريات نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وعدم احتساب نتائجه وفقا للمادة السادسة من لائحة البطولة.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على تويتر، إن مراقب المباراة قرر إلغاء المواجهة، حيث لم يقم لاعبو الهلال بالإحماء في ملعب المباراة بعدما ضمت قائمته الأساسية والاحتياطية 3 حراس مرمى و8 لاعبين فقط بسبب فيروس كورونا الذي ضرب صفوف الفريق المشارك في دور المجموعات المقام بالدوحة.

📃 قرّر مراقب مباراة #الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها#الهلال_شباب_أهلي_دبي — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه على الإنترنت "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبا من البطولة".

بيان إعلامي | تم اعتبار جميع المباريات التي خاضها @Alhilal_FC (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16. — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 23, 2020

وأضاف "تم اعتبار جميع مباريات الهلال الذي قدم قائمة تضم 11 لاعبا فقط للمباراة، لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة السادسة من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى ثمن نهائي البطولة".

وأوضح الاتحاد القاري أن قواعد البطولة تسمح بتسجيل 35 لاعبا لكل فريق، لكن الهلال سجل 30 لاعبا فقط وضمت بعثته في الدوحة 27 لاعبا.

وأضاف البيان "لدعم الفريق السعودي المتأثر بحالات كوفيد-19 سمح الاتحاد بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19، وعمل مع الاتحاد القطري لتسهيل وصولهما إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع البعثة بأسرع وقت إلى الدوحة".