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استبعاد الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي استبعد الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا (مواقع التواصل)
الاتحاد الآسيوي استبعد الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا (مواقع التواصل)
23/9/2020

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إلغاء جميع مباريات نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وعدم احتساب نتائجه وفقا للمادة السادسة من لائحة البطولة.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على تويتر، إن مراقب المباراة قرر إلغاء المواجهة، حيث لم يقم لاعبو الهلال بالإحماء في ملعب المباراة بعدما ضمت قائمته الأساسية والاحتياطية 3 حراس مرمى و8 لاعبين فقط بسبب فيروس كورونا الذي ضرب صفوف الفريق المشارك في دور المجموعات المقام بالدوحة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه على الإنترنت "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبا من البطولة".

وأضاف "تم اعتبار جميع مباريات الهلال الذي قدم قائمة تضم 11 لاعبا فقط للمباراة، لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة السادسة من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى ثمن نهائي البطولة".

وأوضح الاتحاد القاري أن قواعد البطولة تسمح بتسجيل 35 لاعبا لكل فريق، لكن الهلال سجل 30 لاعبا فقط وضمت بعثته في الدوحة 27 لاعبا.

وأضاف البيان "لدعم الفريق السعودي المتأثر بحالات كوفيد-19 سمح الاتحاد بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19، وعمل مع الاتحاد القطري لتسهيل وصولهما إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع البعثة بأسرع وقت إلى الدوحة".

المصدر : خدمة سند + رويترز

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