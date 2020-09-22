وكيل الويلزي ينتقم من الملكي: على ريال مدريد تقبيل الأرض التي سار عليها غاريث بيل

خرج وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل عن صمته، ووجه انتقادات حادة لإدارة ريال مدريد ومشجعي الفريق، بعد أيام من مغادرة اللاعب باتجاه توتنهام الإنجليزي.

وعاد بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة موسما واحدا، ووضع حدا لأزمة استمرت نحو عامين في ريال مدريد بسبب خلافات مع المدرب زين الدين زيدان.

وتحدث جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل عن الفترة التي قضاها اللاعب في النادي الملكي، وقال "بيل لم يحصل على المعاملة اللائقة في ريال مدريد مقارنة بما قدمه للفريق خلال 7 سنوات، وما فعله أنصار النادي كان غير لائق". في إشارة إلى استهداف اللاعب بصافرات الاستهجان مرارا بسبب تراجع مستواه.

وأضاف بارنيت -في تصريحات نقلها موقع "توك سبورت" (Talk Sport)- أن "بيل لم يرتكب أي خطأ خلال فترة تواجده مع ريال مدريد، كانت حياته مثالية هناك، ولكنه لم يحظ بالدعم اللازم، وعلى ريال مدريد تقبيل الأرض التي سار عليها بيل"، بالنظر إلى مساهمته في تحقيق نتائج إيجابية للفريق.

وفاز بيل بـ13 لقبا مع ريال مدريد، من بينها 4 بطولات بدوري أبطال أوروبا خلال 7 سنوات، وكانت أبرز إنجازاته تسجيل هدف الفوز في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة عام 2014، وتسجيل ثنائية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول عام 2018.

وقال بارنيت إن غاريث بيل قد يستمر مع توتنهام العام المقبل، ولن يعود إلى ريال مدريد رغم ارتباطه بعقد مع الفريق ينتهي عام 2022.