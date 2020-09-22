مقابل مليون يورو.. فيدال ينتقل من برشلونة إلى إنتر ميلان

أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء أنه وافق على انتقال أرتورو فيدال إلى صفوف إنتر ميلان، وذكر أن "النادي الإيطالي سيدفع لبرشلونة مليون يورو كمتغيرات".

وبذلك، سيلعب فيدال مجددا تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي الذي كان قد دربه لمدة 3 مواسم في يوفنتوس، وقد توج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الثلاثة.

وكان فيدال (33 عاما) توج مع يوفنتوس بلقب الدوري للمرة الرابعة (تحت إدارة الإيطالي ماسيميليانو أليغري)، قبل أن ينتقل في عام 2015 إلى بايرن ميونيخ الذي أحرز معه لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في 3 مواسم متتالية.

كذلك توج فيدال مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني في 2019.

ويأتي رحيل فيدال ضمن خطة برشلونة لتخفيض ميزانية الرواتب، لكن يتوقع أن يفتقد فيدال النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، حيث إن علاقة صداقة قوية تربط بينهم.

ونشر فيدال عبر حسابه الرسمي في إنستغرام صورا له مع ميسي وسواريز كرسالة وداع لبرشلونة.

وكتب فيدال أمس الاثنين "لقد قضيت موسمين رائعين في هذا النادي الرائع، اليوم (الاثنين) أبدأ فصلا جديدا في حياتي، لكنهم سيظلون دائما بقلبي".

ووقع فيدال عقدا لمدة عامين مع إنتر ميلان، وقد أبدى برشلونة في بيانه امتنان النادي للاعب "لالتزامه وتفانيه" خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.