مقابل مليون يورو.. فيدال ينتقل من برشلونة إلى إنتر ميلان

Hoy me despido de todos en @fcbarcelona, despues de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño. ❤️❤️ Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto, y siempre Visca Barça! 💙❤️ Arturo👑