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متاعب مالية تواجه الأندية.. لا عودة للجماهير في إنجلترا

كل مباريات الكرة الإنجليزية تقام من دون جماهير منذ يونيو/حزيران الماضي بسبب تفشي كورونا (غيتي)
كل مباريات الكرة الإنجليزية تقام من دون جماهير منذ يونيو/حزيران الماضي بسبب تفشي كورونا (غيتي)
22/9/2020

بات على الأندية الإنجليزية مواجهة متاعب مالية بعد أن أوقفت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء خطط إعادة جماهير كرة القدم إلى الملاعب.

وأدى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى فرض المزيد من القيود على التحركات والفعاليات.

في حين قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن البلاد لا يمكنها تحمل مخاطرة عودة الجماهير إلى الملاعب.

وأضاف -في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)- أنه "من غير المرجح أن ينتشر الفيروس في الهواء الطلق أكثر من داخله، لكن -مرة أخرى- من طبيعة الأحداث الرياضية أن يكون بها الكثير من الاختلاط".

وتقام كل المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكل البطولات الكروية الأخرى من دون جماهير منذ يونيو/حزيران الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابع جوف أن الحكومة ستحاول أن تسمح لبعض الجماهير بالعودة حينما تكون الأمور آمنة. وأشار إلى أن "ما يجب علينا فعله هو النظر إلى الأحداث الرياضية الآن بحذر، لكننا ندرك أيضا أن الرياضة جزء حيوي من هذه الأمة، ونحن ننظر في كل ما يمكننا القيام به لدعم رياضيينا وأنديتنا العظيمة، خلال هذه الأوقات الصعبة".

المصدر : وكالات

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