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فوز صعب لمانشستر سيتي في أول ظهور بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي حقق الأهم بالفوز في أول مباراة في الموسم الجديد للدوري (رويترز)
مانشستر سيتي حقق الأهم بالفوز في أول مباراة في الموسم الجديد للدوري (رويترز)
21/9/2020
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آخر تحديث
22/9/2020
(مكة المكرمة) 12:34 AM

استهل نادي مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه وولفرهامبتون 3-1 في المرحلة الثانية من المسابقة.

وحسم سيتي الفوز في الشوط الأول حين تقدم الجناح البلجيكي كيفين دي بروين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 20، ثم أضاف لاعب الوسط الشاب فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وتراجع أداء الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا في الشوط الثاني ومنح الفرصة لوولفرهامبتون الذي سيطر على اللقاء وأضاع الكثير من الفرص، قبل أن يسجل هدفا قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة للمهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز.

لكن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس أكد أحقية سيتي في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأجلت المباراة الأولى في الدوري لمانشستر سيتي إلى وقت لاحق بعد استفادة الفريق من فترة راحة إضافية لارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الشهر الماضي.

المصدر : وكالات

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