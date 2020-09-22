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تحذير من تحول مواجهة السوبر الأوروبي إلى بؤرة جديدة لتفشي كورونا

بايرن ميونيخ يواجه إشبيلية بعد غد الخميس على لقب كأس السوبر الأوروبي (غيتي)
بايرن ميونيخ يواجه إشبيلية بعد غد الخميس على لقب كأس السوبر الأوروبي (غيتي)
22/9/2020

حث ماركوس سودر رئيس وزراء بافاريا، جماهير بايرن ميونيخ على عدم السفر لحضور نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم أمام إشبيلية في بودابست هذا الأسبوع خشية من تحول المباراة إلى بؤرة لانتشار كورونا.

ويلتقي بطل ألمانيا، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، مع الفريق الأندلسي بطل الدوري الأوروبي في العاصمة المجرية بعد غد الخميس.

وقال سودر "معدتي تؤلمني عندما أفكر في كأس السوبر.. بودابست منطقة خطر، يجب أن نتحلى بالحرص التام، لا نريد المخاطرة".

وأصيب آلاف الأشخاص بالفيروس في منتجع إيشغل النمساوي الشتوي في وقت سابق من العام الحالي، حيث انتشر الفيروس في الحانات المزدحمة بعد التزلج على الجليد في بداية مراحل تفشي الفيروس.

وأضاف سودر أنه في حال سفر الآلاف من بافاريا إلى المجر، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي عند عودتهم. وسيُتخذ قرار بشأن تشديد الإجراءات الصحية غدا الثلاثاء.

وقال سودر "يجب التفكير في أمر السفر مرة أخرى ومعرفة ما إذا كان هذا ضروريا حقا.. كأس السوبر مباراة مثيرة؛ لكنها ليست الأكثر أهمية على الإطلاق".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أكد الخميس الماضي أن مباراة كأس السوبر الأوروبي ستقام بحضور جماهيري، رغم أن هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا صنفت مدينة بودابست منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.

ويشترط أن يحمل المشجع تذكرة المباراة بجانب الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من موعد السفر، للسماح له بالتوجه إلى المجر لمتابعة المباراة.

المصدر : وكالات

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