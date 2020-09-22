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الشرطة تحقق في "الفضيحة".. هل نجح سواريز في امتحان اللغة الإيطالية بالغش؟

هل سقط سواريز في المحظور ليسرّع حصوله على الجنسية الإيطالية؟ (رويترز)
هل سقط سواريز في المحظور ليسرّع حصوله على الجنسية الإيطالية؟ (رويترز)
22/9/2020

تحقق الشرطة الإيطالية في ما إذا كان النجم الأوروغوياني غشّ خلال امتحان اللغة الإيطالية، الذي يعد محطة مهمة في مسار الحصول على جواز السفر الإيطالي.

وكان الأوروغوياني الدولي سافر إلى إيطاليا الأسبوع الماضي لإجراء الامتحان، تمهيدا لانتقال -لم يكتب له النجاح- إلى يوفنتوس.

ورغم تجاوزه الامتحان، فإن أوراق اللاعب لن تكتمل في الوقت المناسب ليحصل على الجنسية الإيطالية، ولهذا صرف فريق "السيدة العجوز" النظر عن التعاقد معه، واستعار الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.

وبالعودة إلى الامتحان، فإن صحيفة غازيتا ديللو سبورت (La Gazzetta dello Sport) كشفت عن أن الشرطة تحقق في ما جرى في الامتحان.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية (MARCA) وثيقة من الشرطة جاء فيها أنه "ظهرت مخالفات خلال امتحان اللغة الإيطالية، الذي أجراه في 17 سبتمبر/أيلول الجاري الأوروغوياني لويس ألبرتو سواريز، وهو أمر مطلوب للحصول على الجنسية الإيطالية".

وتعتقد السلطات الإيطالية أن "البيتسوليرو" حصل على مضمون الامتحان قبل إجرائه، ولهذا نجح فيه، رغم أن معرفته باللغة الإيطالية محدودة.

وأوضحت وثيقة الشرطة أنه "من خلال البحث، يظهر أن المواضيع التي كانت في الامتحان تم التوافق عليها مع المرشح (سواريز) وحتى علامة الامتحان كانت معروفة من قبل الشخص، ورغم انخراطه في دروس باللغة الإيطالية مع أساتذة جامعيين فإن معرفته باللغة الإيطالية ظلت بسيطة".

بدورها، نشرت صحيفة "غازيتا" جزءا من حوار مسجل بين أشخاص ضالعين في هذه العملية.

إذ يقول أحدهم "يجني اللاعب 10 ملايين يورو سنويا، ويجب أن ينجح في الامتحان". ليرد عليه الآخر "ماذا لو لم يستطع تصريف الأفعال والحديث فقط بصيغة المصدر (قواعد اللغة الإيطالية)".

وفي مقطع آخر، يقول أحدهم "أخبرني العلامة التي تريد منحها للرجل وهي جاهزة.. إذا لم ينجح سندمر"، ويرد الآخر "حضّرناه بشكل جيد، اطلع ودرس قسما من الامتحان".

ويجمع المحققون معلومات للتأكد مما إذا كان التزوير في الوثائق الرسمية قد ارتكب من قبل مسؤولين حكوميين.

المصدر : الصحافة الإسبانية + الصحافة الإيطالية

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