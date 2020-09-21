يجب أن أثبت أنني أستحق عقدي.. غوارديولا ينتقد ذاته

يقول بيب غوارديولا إنه يتوق لتمديد بقائه مع مانشستر سيتي، لكن ينبغي عليه أن يثبت أولا أنه يستحق العقد الجديد لملاك النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومدد غوارديولا -الذي قاد سيتي لإحراز لقب الدوري الممتاز مرتين منذ توليه المسؤولية في 2016- عقده ليظل في ملعب الاتحاد حتى 2021.

وقال المدرب الإسباني (49 عاما) قبل مباراة سيتي الأولى في الموسم الجديد ضد ولفرهامبتون اليوم الاثنين "أود البقاء لفترة أطول، يجب أن أستحق تمديد عقدي، وسنرى إن كنت أستحق ذلك في الموسم الحالي على صعيد تطور الفريق ومدى تقدمه".

وأنهى "السيتيزنز" الموسم الماضي متأخرا بفارق 18 نقطة خلف ليفربول البطل وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن غوارديولا قال إن مستقبله مع النادي لا يعتمد على تحقيق ألقاب كبرى.

وأضاف المدرب "الفيلسوف" أنهم "لم يضغطوا من أجل أي شيء منذ اليوم الأول، يتيحون لي فرصة أداء وظيفتي بأفضل طريقة ممكنة مع جهازي الفني واللاعبين، وهذا الأمر سيستمر".

وخلص "لم يطلبوا مني الفوز بأشياء معينة، طلبوا مني اللعب فقط، أعرف معايير هذا النادي، ويجب أن أنتصر لأستحق تمديد عقدي".

يذكر أن المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ هو الأعلى راتبا بين مدربي البريميرليغ، إذ يحصل على نحو 22 مليون يورو سنويا.